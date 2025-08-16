Près de 2.000 machines à sous suivent les soldats américains à l’étranger, avec un risque d’addiction pour les militaires

Environ 2.000 machines à sous sont déployées sur des bases américaines à l’étranger. Si elles financent les loisirs des troupes, elles exposent aussi les soldats à des risques de dépendance au jeu.

Sur les sites de l’armée américaine répartis à travers le monde, 1.889 machines à sous sont mises à disposition du personnel. Ces équipements, installés dans 79 bases notamment en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne, rapportent chaque année des dizaines de millions de dollars.

D’après Neil Gumbs, responsable du programme ARMP (Army Recreation Machine Program), rien qu’en 2024, elles ont engrangé plus de 70 millions de dollars, pour un bénéfice net de 53 millions. L’année 2025 devrait battre un nouveau record puisque d’octobre 2024 à mai 2025, plus de 47 millions de recettes ont déjà été enregistrés.

Des militaires qui ont peur de demander de l'aide

Contrairement aux idées reçues, les joueurs ne sont pas uniquement des militaires en activité. Retraités, anciens combattants, civils employés par l’armée et même les locaux ont la possibilité de pouvoir jouer. L’argent collecté est ensuite réinjecté dans le quotidien des bases, notamment autour des loisirs.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité plus préoccupante. Les militaires sont particulièrement vulnérables face à ces jeux qui peuvent provoquer une addiction, a témoigné Shane W. Kraus, chercheur à l’université du Nevada. Beaucoup hésitent à demander de l’aide, craignant que cela puisse finir par compromettre leur carrière.

Dans les colonnes du magazine américain Wired, un officier déployé à Séoul en 2001 avait déclaré qu’en quelques mois, il avait dilapidé toutes ses économies, vendu ses biens personnels, et même commis des vols dans son unité pour continuer à jouer. La dépendance au jeu n’est pas un problème propre aux bases américaines. En Ukraine, les combats contre la Russie ont accentué le recours aux paris en ligne parmi les soldats.