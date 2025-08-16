Russie : au moins 11 morts et 130 blessés dans l'explosion d'une usine d'armements

Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans l’explosion d’une usine d’armements dans la région de Riazan, en Russie. Une enquête a été ouverte.

Les autorités russes ont indiqué, ce samedi, qu’au moins 11 personnes sont mortes dans l’explosion d’une usine d’armements, dans la région russe de Riazan, au sud-est de Moscou.

«Lors des fouilles dans les décombres, deux autres corps ont été retrouvés. Malheureusement, 11 personnes sont mortes», a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence, rapporte l'AFP.

En outre, 130 personnes ont été blessées et 360 secouristes mobilisés.

D’après les premiers éléments, il s’agirait d’un non-respect des normes de sécurité. Le Comité d'enquête russe a affirmé qu'une enquête avait été ouverte pour «violation» des règles de sécurité «dans des lieux industriels dangereux».

La Russie n’a pas évoqué la possibilité d’une attaque ukrainienne, bien que Kiev frappe régulièrement avec des drones des cibles militaires ou des lieux stratégiques russes.

Un site déjà touché

Des médias locaux affirment que le sinistre a eu lieu ce vendredi matin dans un atelier avec des matières explosives et ont publié des vidéos présumées de la catastrophe, non authentifiées par l'AFP, montrant un grand panache de fumée s'élevant dans le ciel.

Selon des médias locaux, l'explosion a touché l'usine Elastik, située à une soixante de kilomètres de Riazan, la capitale régionale. Cette entreprise produirait des explosifs et des munitions.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a entrepris un grand effort industriel et économique pour produire des armes et des équipements militaires. Mais, les explosions ou incendies accidentels sont courants dans les usines, du fait de la vétusté des infrastructures et parfois du non-respect des normes de sécurité.

En 2021, une explosion accidentelle avait déjà causé 17 morts sur le même site.