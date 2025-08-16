Sommet Trump-Poutine en Alaska : cette lettre secrète écrite par Melania Trump à Vladimir Poutine

Lors de leur rencontre en Alaska, vendredi, Donald Trump a remis à Vladimir Poutine une lettre écrite par son épouse, Melania Trump. La discrète première dame des États-Unis évoque ses «inquiétudes» quant au «sort des enfants ukraniens».

Une lettre passée inaperçue ou presque. Alors que le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska n'a accouché d'aucun accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le président américain a remis à son homologue russe une lettre manuscrite écrite de la main de sa femme, Melania Trump.

La première dame des États-Unis, qui n'était pas du voyage à Anchorage, a tenu à s'adresser à l'homme du Kremlin. L'ancienne mannequin slovène y aborde «ses inquiétudes concernant le sort des enfants enlevés en Ukraine», révèle des responsables de la Maison-Blanche cités par l'agence Reuters. Le contenu exact de cette lettre «à caractère privé» n'a pas été dévoilé et ce, alors qu’il s’agit d’un sujet très sensible pour Kiev.

Des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens déportés

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, l’Ukraine accuse Moscou d’avoir enlevé des dizaines de milliers de mineurs, transférés de force en Russie ou dans des territoires occupés. Kiev considère ces déportations comme un crime de guerre et les qualifie de génocide, conformément aux définitions de l’ONU.

Des faits dont la Russie s’est, par le passé, défendue en affirmant qu’il s’agissait d’un maillon essentiel à l’opération de «dénazification» de l’Ukraine et/ou qu’il s’agissait avant tout de « protéger ces enfants d’une zone de guerre ». Une position loin d'être partagée par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme qui a accusé Moscou d’avoir infligé «des souffrances à des millions d’enfants ukrainiens» et de violer leurs droits.