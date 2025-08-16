«Il y a un peu de soulagement pour Kiev et les capitales européennes», a rapporté le journaliste Philip Crowther, envoyé spécial en Alaska. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi en Alaska, sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux.
Sommet Trump-Poutine en Alaska : «Il y a un peu de soulagement pour Kiev et les capitales européennes», rapporte le journaliste Philip Crowther
