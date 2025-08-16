Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Sommet Trump-Poutine en Alaska : «Il y a un peu de soulagement pour Kiev et les capitales européennes», rapporte le journaliste Philip Crowther

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a un peu de soulagement pour Kiev et les capitales européennes», a rapporté le journaliste Philip Crowther, envoyé spécial en Alaska. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi en Alaska, sans rien dévoiler d'un possible plan de paix pour l'Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux. 

trumppoutine

À suivre aussi

Rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine : Volodymyr Zelensky met en garde contre des «décisions prises sans l'Ukraine»
En directDroits de douane : Aucune taxe entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur certains produits dont l'aéronautique
«Pour ne pas payer de droits de douane, il faut construire des usines aux États-Unis», propose Donald Trump

Ailleurs sur le web

Dernières actualités