Tapis rouge, sourires, avions de chasse, aucun accord de paix annoncé... Ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska

Après seulement trois heures d'échange lors d'une «réunion productive», Donald Trump et Vladimir Poutine ont quitté l'Alaska, vendredi, sans dévoiler les contours d'un possible plan de paix pour l'Ukraine.

Une issue encore très incertaine. Et pourtant, Donald Trump avait mis les petits plats dans les grands, vendredi, pour la venue de Vladimir Poutine, avec l'idée certaine qu'un tel accueil attendrirait son homologue américain.

Tapis rouge sur le tarmac de la base militaire d'Elmendorf-Richardson à Anchorage, sourires, applaudissements... En Alaska, le président américain a offert au chef du Kremlin un retour inespéré sur la scène diplomatique. Ce dernier étant devenu un paria après trois ans d'isolement.

Aucun accord de paix annoncé

Selon les dires des deux chefs d'État, cette réunion a été «très productive», mais en réalité, rien n’a filtré des trois heures de discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine et d’une possible avancée vers un accord de paix.

Lors d'une conférence de presse commune, à laquelle aucun des deux présidents n'a répondu aux questions des journalistes, Vladimir Poutine a affirmé qu'«il (était) important de comprendre l'histoire». Selon lui, «pour trouver une paix durable, il faut tenir compte de toutes les préoccupations légitimes de la Russie».

«J'espère que l'accord que nous avons trouvé ouvrira la voie à la paix et espérons que l'Europe n'usera pas de provocation pour nuire à cet accord», a-t-il poursuivi sans donner plus de détails sur ledit accord. «Nous n’y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n’y a pas d’accord jusqu’à ce qu’il y ait un accord», a résumé de son côté, de manière vague, Donald Trump, devant un fond bleu portant l'inscription «Pursuing Peace» («Œuvrer pour la paix»).

«Pour que le règlement ukrainien soit durable et à long terme, toutes les causes profondes de la crise (…) doivent être éliminées», a déclaré Vladimir Poutine. La Russie considère la volonté de l’Ukraine d’intégrer l’OTAN, et plus globalement l’élargissement de l’alliance militaire occidentale à ses frontières, comme une menace existentielle. «Les préoccupations légitimes de la Russie doivent être prises en compte et un équilibre équitable doit être rétabli dans le domaine de la sécurité en Europe et dans le monde en général», a plaidé le chef du Kremlin.

La pression mise sur Kiev

Vladimir Poutine a également dit espérer que «l’entente», selon lui trouvée avec Donald Trump, pourra ouvrir «la voie à la paix en Ukraine», sans en préciser la teneur. «Nous espérons que Kiev et les capitales européennes prendront tout cela dans un esprit constructif et ne créeront pas d’obstacles ni ne tenteront de saper les progrès escomptés par des provocations ou des intrigues en coulisse», a poursuivi le chef du Kremlin.

Donald Trump a, lui, affirmé dans un entretien sur Fox News après la rencontre avec le président russe, qu’un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était désormais du ressort du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. «Maintenant, ça dépend vraiment du président Zelensky pour y parvenir. Et je dirais également des pays européens, ils doivent s’impliquer un petit peu, mais ça dépend du président Zelensky», a déclaré le républicain sans donner plus détails sur le sommet du jour.

Une coopération commerciale à venir

Outre un réchauffement des relations diplomatiques entre Washington et Moscou, ce sommet en Alaska était aussi l’occasion pour les deux dirigeants d’envisager de nouvelles connexions commerciales entre les deux pays. «Je pense que les accords d’aujourd’hui constitueront le point de départ, non seulement pour la solution de la question ukrainienne, mais aussi pour nous aider à rétablir des relations commerciales et pragmatiques entre la Russie et les États-Unis», a déclaré Vladimir Poutine, pour qui, «la coopération en matière d’investissements et d’affaires» entre la Russie et l’Ukraine «recèle un énorme potentiel».

«La Russie et les États-Unis peuvent s’offrir mutuellement, tant dans les domaines du commerce, du numérique, de la haute technologie et de l’exploration spatiale», a cité le président russe. «Nous avons ici de formidables représentants du monde des affaires russes», a de son côté expliqué le milliardaire américain.

«Tout le monde veut traiter avec nous (…) Nous sommes impatients de faire affaire avec vous», a ajouté le chef d'État de 79 ans, alors qu'il avait menacé la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre.

Un prochain sommet à Moscou ?

Les deux présidents ont passé, en tout, six heures en Alaska. Ils se sont quittés sur la promesse de se revoir «probablement très bientôt», a lancé Donald Trump. «La prochaine fois à Moscou», lui a répondu Vladimir Poutine, sourire aux lèvres.

Une invitation qui a semblé ravir le républicain : «Oh, c’est intéressant. Je vais m’attirer quelques critiques, mais cela peut se produire. Merci beaucoup, Vladimir».

Il faut remonter à juillet 2019 pour voir la trace d'un déplacement d'un président américain à Moscou. À l'époque, Barack Obama s'est rendu dans la capitale russe pour une visite de trois jours.