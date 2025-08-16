Touchée par un acné sévère, une joueuse de foot devient la cible d'une vague de haine

Une joueuse de 16 ans du club de Kilmarnock en Écosse a été victime de moqueries en raison de son acné sévère. Le post à l'origine de cette vague de haine a été supprimé.

Encore une preuve que les réseaux sociaux peuvent être un véritable déversoir de haine. Une jeune joueuse de 16 ans, Skye Stout, fraîchement débarquée au club de Kilmarnock en Écosse, a subi une véritable vague de haine après une photo d'elle sous ses nouvelles couleurs.

Et rien à voir avec son niveau footballistique, la haine est uniquement due à l'acné sévère visible sur son visage.

La prometteuse Skye Stout a signé cette semaine son premier contrat professionnel avec Kilmarnock après son transfert en provenance du Celtic. Le club écossais avait annoncé l’accord sur les réseaux sociaux, sans imaginer la haine qui s'en suivrait.

La haine a laissé place à une vague de soutien

Un groupe de soutien au footballeur amateur, Grassroots, a tenu à soutenir la jeune joueuse dans un post sur X : «Envoyez votre amour et votre soutien à Skye Stout, 16 ans, originaire d'Écosse, et ne laissez pas ces brutes ignorantes gagner», peut-on lire.

Please send your love and support to 16 year old Skye Stout from Scotland, and don't let the ignorant bullies win. Yesterday, the official page of the Scottish club Kilmarnock women's team announced that the club had signed a contract with 16-year-old midfielder Skye Stout. A… pic.twitter.com/GVi7QObuwd — Grassroots (@Teamgrassroots_) August 15, 2025

De nombreux clubs comme les Girondins de Bordeaux ou l'OL ont réagi sous le post, massivement commenté et relayé. On peut aussi apercevoir une réponse de la légende des Reds de Liverpool Jamie Carragher : «Bonne chance Skye».

L’homme politique écossais et ancien Premier ministre Humza Yousaf a lui aussi exprimé son soutien. «À seize ans, Skye a déjà accompli plus que tous ses haters ne le feront jamais», a-t-il taclé.