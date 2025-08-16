Un couple d’influenceurs espagnols affirme avoir raté son vol pour Porto Rico… à cause de ChatGPT

Un couple d'influenceurs n'a pas été autorisé à embarquer sur leur vol pour Porto Rico. Ils auraient reçu des informations erronées concernant les visas pour accéder à cette île caribéenne de la part de ChatGPT.

Une mésaventure cocasse. Dans une vidéo publiée sur TikTok le mercredi 13 août, la créatrice de contenu espagnole Mery Caldass a affirmé avoir raté son vol pour une escapade romantique à Porto Rico avec son compagnon Alejandro Cid faute de visa après les recommandations erronées de ChatGPT.

«Écoutez, je fais toujours beaucoup de recherches, mais j'ai demandé à ChatGPT et il a dit non», a expliqué l'influenceuse, qui compte plus d'un 1,3 million d'abonnés sur Instagram et TikTok, en larmes à l’aéroport.

@merycaldass si hay una revolución de las IAs voy a ser la primera 4niquil-hada ♬ sonido original - Mery Caldass

Les ressortissants de l'Union européenne sont effectivement exemptés de visa pour les séjours inférieurs à 90 jours à Porto Rico, mais ils doivent compléter une demande en ligne via le Système électronique d'autorisation de voyage, qui évalue leur admissibilité à entrer sur le territoire américain, selon le Département d'État.

«Je n'ai plus confiance en ce fils de p***», a-t-elle ajouté, précisant ironiquement que l'Intelligence Artificielle s'était vengée après qu'elle l'a insulté à plusieurs reprises.

«Vous êtes une cause perdue»

Des centaines d'internautes ont été virulents à leur encontre dans les commentaires de la vidéo, visionnée près de 207.000 fois. «Les sites Web gouvernementaux existent pour vous donner ces informations, si vous ne pouvez pas prendre l'initiative de les rechercher vous-même, alors vous êtes une cause perdue», a notamment écrit l'un d'eux, tandis qu'un autre a ajouté : «Conclusion : Pour ce type de choses, il faut avant tout s'intéresser aux entités et/ou institutions appropriées, non à l'IA».

Toutefois, d'autres ont défendu le couple, affirmant que la réponse de ChatGPT n'était pas incorrecte, mais qu'ils lui avaient simplement posé la mauvaise question sur les documents nécessaires pour entrer sur le territoire.

Il semblerait que l'incident n'a pas trop perturbé les projets du couple puisque le lendemain ils ont partagé une vidéo d'un concert de Bad Bunny à Porto Rico.

L'incident est notamment survenu après qu'un sexagénaire Américain a passé trois semaines à l'hôpital, souffrant d'hallucinations, de paranoïa et d'anxiété sévère, après avoir suivi les conseils diététiques de ChatGPT. Celui-ci lui avait notamment conseillé de remplacer le sel de table par du bromure de sodium, une substance toxique principalement utilisée dans les produits d'entretien pour piscines.