Un pilote de ligne arrêté en état d'ébriété quelques minutes avant le décollage de son avion (vidéo)

Depuis la publication de la vidéo, la compagnie aérienne Southwest Airlines a démis David Allsop. [Kylie Cooper / Reuters]
Par CNEWS
Publié le

Un pilote de la compagnie aérienne Southwest Airlines a été arrêté en état d'ivresse quelques minutes avant le décollage d’un vol reliant Savannah dans l’État de Géorgie à Chicago. Il assure n’avoir bu «que quelques bières». 

Un drame évité de justesse ? Un pilote de la compagnie Southwest Airlines a été arrêté pour état d’ivresse avant le décollage d’un vol reliant Savannah dans l’État de Géorgie à Chicago. Ce jeudi, une vidéo dans laquelle on voit la police du comté de Chatham, en Caroline du Nord, appréhender l'homme de 53 ans a été publiée puis relayée par NBC News

Les faits datent du 15 janvier dernier. Les autorités avaient interpellé David Allsop vers 6h du matin et lui avaient demandé s’il avait bu de l’alcool. Le pilote a répondu qu’il avait consommé «quelques bières dix heures auparavant» et a refusé de passer un test de sobriété, assurant «que ce n’était pas nécessaire». L'homme a également sorti un sachet de nicotine. Pas suffisant pour détourner les policiers qui ont expliqué qu'il «avait les yeux injectés de sang, larmoyants et le teint rouge».

LE PILOTE DÉMIS DE SES FONCTIONS

Alors qu'il s'est finalement plié à un test de sobriété, l'homme a fini par vaciller avant que les forces de l'ordre ne l'arrêtent pour état d'ivresse. Le pilote, dont le taux d’alcool dans le sang n’a pas été communiqué par les autorités, avait été libéré après avoir payé une caution de 3.500 dollars. 

«Licenciement abusif» : une ex-hôtesse de l'air qui avait peur de l'avion fait condamner son employeur

Depuis la publication de la vidéo, la compagnie aérienne Southwest Airlines a démis David Allsop «immédiatement de ses fonctions après l’incident présumé», a-t-elle précisé dans un communiqué du 15 août. Pour l'heure, l'avocat du pilote, David Chaiken, a déclaré de son côté que la vidéo ne montre aucune preuve que son client était en état d’ébriété. 

