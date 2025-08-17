Athènes : une saisie record de Khat rappelle le boom de cette drogue euphorisante en Europe

Une demi-tonne de khat, dissimulée dans quatre conteneurs de marchandises, a été saisie ce dimanche par les autorités de l'aéroport international d'Athènes (Grèce). Interdite en Europe pour ses effets euphorisants proches des amphétamines, cette plante de la Corne d'Afrique est pourtant de plus en plus consommée sur le Vieux-Continent.

Une saisie record. Ce dimanche, les autorités de l'aéroport international d'Athènes (Grèce) ont intercepté une demi-tonne de khat, une plante aux effets pshychotropes. Les paquets contenant les feuilles de khat séchées ont été découverts lors d'un contrôle aléatoire effectué par les agents des douanes de l'aéroport.

Selon l'agence de presse grecque Ana (Athens News Agency), le khat était dissimulé dans quatre conteneurs de marchandises présentés comme contenant des rideaux, draps et tissus, en transit depuis Israël à destination des Etats-Unis. Au total, la valeur saisie est estimée à 1,5 million d'euros.

Un or vert venu d'Afrique

Cultivé sur les hauts plateaux d'Ethiopie, cet or vert de la Corne d'Afrique est à l’origine mastiqué par les érudits et dignitaires religieux musulmans des cités de l’est éthiopien. Le khat est au Yémen ce que la coca est à la Bolivie, les effets psychotropes en plus. Dès l’âge de 8 ou 10 ans, 80% de la population yéménite mâcherait quotidiennement les feuilles de cette plante cultivée autour du golfe d’Aden.

«Emmagasiné» dans la joue jusqu’à former une boule atteignant la taille d’une balle de golf avant d’être recraché, ce bouquet euphorisant a ensuite étendu sa treille dans les campagnes pour stimuler la prière des croyants, mais aussi pour encourager au travail.

Près de 5 tonnes saisies en France

Interdite en Europe à cause de ses effets psychotropes proches des amphétamines, la plante a conquis le marché israélien et frappe désormais aux portes des pays européens et de la France. Les aéroports parisiens, surtout Charles-De-Gaulle, sont devenus les portes d'entrée principales du khat en France : 4,9 tonnes y ont été saisies en 2023 sur les 7,2 tonnes interceptées en France par les douanes. Un type de transport privilégié par les mules. En effet, les feuilles doivent se mâcher dans l'idéal dans les 24 heures suivant la cueillette, les effets s'estompant ensuite.

En février, six hommes ont été condamnés à Paris à des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour trafic de khat. Huit tonnes ventilées pour près d'un million d'euros avaient été saisies par les forces de l'ordre. Des mules partaient par avion d'Israël avec des valises pleines de ces feuilles d'arbrisseau. Des cargaisons remises ensuite en région parisienne, à destination de la capitale française, des Pays-Bas, voire de la Belgique.