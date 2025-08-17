Baisse de 15,6% des «vols à la tire» : la chasse aux pickpockets cartonne sur les réseaux sociaux à Londres

Depuis plusieurs mois à Londres, la chasse aux pickpockets est de plus en suivie sur les réseaux sociaux. Des règlements de comptes qui totalisent des millions de vues, mais qui préoccupent aussi les forces de l’ordre.

Dans la capitale britannique, les vols à l’arraché ont explosé ces derniers mois. Selon la police de Londres, un téléphone est volé toutes les six minutes.

Si les autorités tentent d’endiguer ce fléau, des anonymes s'y essaient également. En effet, depuis plusieurs mois, des créateurs de contenus diffusent leur chasse aux pickpockets. C’est le cas notamment de Diego Galdino. Ce livreur de repas brésilien connaît le succès sur les réseaux sociaux avec des vidéos où il se filme en train de pourchasser des voleurs.

Celui-ci a d'abord commencé par filmer les voleurs en train de commettre leurs méfaits, avant de se mettre à les interpeller. Publiées sur Instagram et TikTok sous le nom «pickpocketlondon», ces vidéos connaissent un succès fulgurant. L'une d'elles, qui montre un voleur cracher en sa direction, totalise plus de 12 millions de vues.

Un mode opératoire rodé

Armé d'une caméra fixée sur lui, Diego Galdino crie : «Attention, pickpockets !» dès qu'il aperçoit un voleur sur le point d'agir.

Et il a réussi à mettre en place une véritable chaîne de solidarité : une vingtaine d’autres livreurs l’aident, en envoyant des signalements sur la messagerie Whatsapp.

De son côté, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a annoncé avoir renforcé la présence policière dans le centre de la ville afin d'endiguer ce fléau.

Sollicitée par l'AFP, la police a indiqué qu'elle continuera à concentrer ses patrouilles «sur les zones sensibles, en s'appuyant sur les progrès déjà réalisés».

Elle n'a pas souhaité commenter l’action de Diego Galdino, mais met en avant une baisse de 15,6% des «vols à la tire» dans les six semaines ayant suivi son opération lancée le 6 avril.