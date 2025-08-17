Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Bénin : un mort et 44 disparus après la chute d’un bus dans le fleuve Ouémé

L’accident s’est produit sur la Route nationale inter-États n°2, un axe majeur qui relie la capitale économique Cotonou, au sud du Bénin, à Malanville, ville frontalière avec le Niger. [Capture d'écran X / @LeMatinal_Benin]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Un bus reliant Lomé à Niamey est tombé dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir percuté un pont. Le drame a fait au moins un mort et plusieurs dizaines de disparus.

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche au centre du Bénin. Selon le ministère de l’Intérieur, un bus de la compagnie STM, assurant la liaison entre la capitale togolaise Lomé et Niamey au Niger, a heurté violemment la rambarde d’un pont avant de basculer dans le fleuve Ouémé.

Le véhicule transportait 54 passagers. Selon le dernier bilan communiqué ce dimanche, une personne est morte et son corps a déjà été transféré à la morgue de Savè. Les chiffres mentionnent également la disparition de 44 personnes qui sont toujours recherchées. Neuf rescapés ont par ailleurs pu être évacués à l’hôpital de Savè dans un état jugé stable, a précisé le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou.

Des recherches toujours en cours

Les causes exactes de l’accident n’étaient pas encore établies ce dimanche. Les opérations de repêchage du bus étaient toujours en cours, les autorités affirmant que «tous les moyens» étaient déployés pour retrouver les disparus.

Sur le même sujet Algérie : les autorités annoncent le retrait des vieux bus de la circulation après un accident mortel Lire

Dans un communiqué, la compagnie STM a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, tout en précisant attendre «les conclusions officielles» de l’enquête.

L’accident s’est produit sur la route nationale inter-États n°2, un axe majeur qui relie la capitale économique Cotonou, au sud du Bénin, à Malanville, ville frontalière avec le Niger.

BéninAccidentbus

À suivre aussi

Les joueurs du Bénin ont été agressés dans leur bus par des policiers.
«Les policiers ont sorti les matraques pour nous taper dessus» : l’équipe du Bénin agressée en marge de son match en Libye
Seine-Maritime : la championne béninoise d’heptathlon portée disparue a été retrouvée «saine et sauve»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités