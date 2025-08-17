Canada : face aux incendies qui atteignent des zones inédites, le pays «prie pour l'arrivée de la pluie»

L'été, au Canada, a été marqué par des incendies exceptionnels. Contrairement aux régions habituellement touchées, les feux se sont concentrés sur la partie est du pays. Les conséquences du changement climatique, selon de nombreux spécialistes.

Des feux de forêts en nombre. Routes barrées, évacuations, chaos dans les villes et avertissements de la part du gouvernement ont été le quotidien des Canadiens lors de cette période estivale. Certaines nouvelles zones du pays sont particulièrement vulnérables à cause du réchauffement climatique, comme le rapporte The Guardian.

L'épicentre des destructions causées par les flammes est passé de la région ouest du pays, où se situent de larges forêts dans les Rocheuses, à la partie atlantique du Canada. À la moitié du mois d'août, les spécialistes estimaient que 470 feux étaient classés «hors de contrôle» et quelque 7 millions d'hectares de nature avaient brûlé, selon le CIFFC («Canadian Interagency Forest Fire Centre», l'agence canadienne des feux de forêt). La moyenne annuelle habituelle se situe autour d'une perte de 4 millions d'hectares.

Le site du CIFFC rapporte, par exemple, que 6 nouveaux feux se sont déclarés ce dimanche 17 août © CIFFC

Mais, plus important encore pour les analystes, ce que révèlent les données de l'agence, c'est qu'une tendance géographique nouvelle pourrait toucher le Canada. À cause du réchauffement climatique, de nouvelles zones boisées pourraient être en proie aux feux : la côte est du pays.

Dans les régions du Newfoundland et du Labrador, peu habituées à ces phénomènes dévastateurs, les feux ne sont pas contenus. «Nous ne pouvons simplement pas nous permettre de prendre plus de risque, compte tenu du nombre d'incendies déjà hors de contrôle que nous avons», a déclaré John Hogan, Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, au média britannique, après avoir décidé d'interdire l'utilisation des véhicules tout-terrain dans les forêts.

En Nouvelle-Écosse, une décision similaire a été prise. Mais Tim Houston, Premier ministre local, se montre quant à lui assez pessimiste, à court terme. «Les conditions sont extrêmement sèches, il n'y a pas de pluie prévue, les risques sont très élevés. Nous essayons de protéger les habitants, les propriétés et nous faisons le dos rond en attendant la fin de cette saison des incendies, en priant pour l'arrivée de la pluie», a rapporté Tim Houston.

«Les feux peuvent se déclarer n'importe où»

Si les feux de forêt sont communs au Canada, qui en souffre généralement de la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, une nouveauté semble être apparue en 2023, période où les incendies ont beaucoup fait parler pour la fumée imposante qu'ils ont causé et qui a été ressentie jusqu'aux États-Unis.

«Nous avions des feux partout et des évacuations partout. La quantité de fumée était également à une échelle remarquablement haute. Pour la première fois, nous devions réfléchir différemment concernant les incendies, en tant que pays. C'est devenu une conversation globale, notamment avec la fumée. Cette année répète ce schéma. C'est devenu un problème national. Les feux peuvent se déclarer n'importe où», a ajouté Paul Kovacs, directeur de l'Institut des pertes et des réductions catastrophiques dans l'ouest canadien.

Le réchauffement climatique ne «conduit pas les choses de manière linéaire»

«Nous souhaitons voir un changement de comportement chez l'ensemble des Canadiens, car nous estimons que de nombreux incendies vont encore se déclarer. La quantité de terrain affectée ne va pas revenir aux chiffres que nous avions il y a 25 ans. C'est notre réalité maintenant et nous devons être prêts. Nous devons faire évoluer notre état d'esprit et reconnaître que cela va faire partie de notre pays, maintenant», a-t-il ajouté avec pessimisme.

Jen Baron, du centre spécialisé en feux de forêts à l'université de Colombie-Britannique, pense quant à elle que «plutôt qu'un grand feu tous les 15 ou 20 ans comme cela pouvait être le cas, il y aura chaque année un feu dévastateur dans une zone du pays». Elle ajoute que le changement climatique apporte une inconnue supplémentaire, ne «conduisant pas les choses de manière linéaire».

«Nous ne pouvons pas prévoir où les choses vont et où se situeront les sècheresses de l'an prochain. Mais assurément, il y en aura quelque part», a-t-elle regretté.