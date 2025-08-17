«Ce n'est pas correct de copier et d'en tirer de l'argent» : des artisans mexicains accusent Adidas d’appropriation culturelle

Après les aveux d'Adidas, les artisans d'une communauté du sud du Mexique ont regretté que la marque ait copié leurs designs traditionnels de sandales dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste américain Willy Chavarria.

La polémique ne désemplit pas. Après que la controverse s'est immiscée jusqu'au plus haut sommet de l'Etat mexicain, c'est au tour des artisans d'exprimer leur mécontentement. Début août, Salomón Jara Cruz, gouverneur de l’État d’Oaxaca, annonçait déposer plainte contre Adidas pour «appropriation culturelle» du savoir-faire local. En cause, des sandales inspirées des huarache précolombiennes et nommées «Oaxaca Slip-On».

Ce vendredi, les artisans, originaires de la communauté de Villa Hidalgo Yalalag, ont souligné que les sandales nécessitent un travail minutieux et sont le fruit d'un savoir-faire entretenu de génération en génération. «Nous sommes contrariés parce qu'en réalité, derrière ces sandales, il y a une grande activité», a expliqué Raymundo Cuevas, artisan de cette localité d'un peu plus de 1.800 âmes.

«Ce n'est pas correct qu'une entreprise ait trouvé facile de dire : je vais copier ce modèle et en tirer de l'argent», estime-il alors que la plupart de ces Mexicains travaillent dans des ateliers rudimentaires.

Réaction du designer

Devant l’ampleur du scandale, le designer du nouveau modèle, le Californien Willy Chavarria, qui avait affirmé dans Sneakers News qu’il célébrait «la culture latino et la culture queer parce que cela [lui] ressemble», a fini par reconnaître qu’il était «profondément désolé». «Je regrette que ce modèle se soit approprié le nom et n'ait pas été développé en partenariat direct et significatif avec les habitants d'Oaxaca», avait déclaré le créateur dans un communiqué transmis à l'AFP, admettant que le lancement des sandales «n'est pas à la hauteur du respect et de l'approche collaborative» que mérite la communauté de Villa Hidalgo Yalalag.

🚨 INTERVIEW with WILLY CHAVARRIA 🚨



Sneaker News sat down with the Mexican-American fashion designer to discuss the new Oaxaca Slip-On, the current challenges for Latinos in the United States, and what it means working with adidas Originals.



Full interview >>… pic.twitter.com/XqNcxd3pxS — Sneaker News (@SneakerNews) August 5, 2025

Un mea-culpa qui n'a pas convaincu la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, qui a décidé dans la foulée d'étudier «la voie légale».

Depuis plusieurs mois, différentes communautés amérindiennes du Mexique revendiquent l’héritage culturel précolombien. En juin dernier, des Hñahñu (communauté autochtone également appelée Otomi) manifestaient en plein centre de Mexico contre l’appropriation de son iconographie et de son artisanat. «Ce n’est pas un cas isolé, disait alors Frida Hyadi Díaz, artisane, dans une dépêche de l’agence EFE reprise par El Financiero. Mais cela fait partie de tout ce système d’oppression auxquels sont confrontés les peuples indigènes.»