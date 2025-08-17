Cet Etat américain pourrait faire l'objet d'une nouvelle ruée vers l'or, 150 ans après la première

Plus de 150 ans après la précédente, une nouvelle ruée vers l'or pourrait se profiler en Dakota du Sud. Le cours de ce métal qui atteint des sommets attise les convoitises d'une vague de mineurs qui cherchent à revenir dans cet État du nord des États-Unis.

Les yeux des mineurs rivés vers le Dakota du sud. Il y a environ 150 ans, une ruée vers l'or a attiré des colons du Dakota du Sud, à la poursuite d'une potentielle richesse. Plus d'un siècle plus tard, une nouvelle vague de mineurs, attirés par le prix de l'or qui dépasse les 3.000 dollars l'once, cherche à revenir dans la région, sur la chaîne de montagne des Black Hills plus précisément.

Une mine d'or est actuellement en exploitation dans cette région, et des entreprises ont soumis des propositions aux agences fédérales et d'État pour en ouvrir une autre.

Le président Donald Trump a également stimulé l'industrie en publiant en mars un décret visant à augmenter la production minière américaine, appelant à une accélération des procédures d'autorisation et d'examen.

Les écologistes et les tribus amérindiennes font front commun

Cette situation inquiète les autorités locales : «Ces impacts peuvent être durables et avoir des répercussions négatives sur le tourisme et les loisirs de plein air», a déclaré Lilias Jarding, directrice exécutive de la Black Hills Clean Water Alliance. Avant d'ajouter : «Notre plaisir de profiter des Black Hills comme un lieu paisible et sacré est perturbé.»

Cela a également suscité l'opposition des tribus amérindiennes et des écologistes, qui veulent défendre les terres voisines de sites sacrés. Ils protestent contre la contamination des cours d'eau.

Les Black Hills s'étendent sur plus de 1,2 million d'acres (485.622 hectares), s'élevant depuis les Grandes Plaines au sud-ouest du Dakota du Sud et s'étendant jusqu'au Wyoming.