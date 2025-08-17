Chine : 9 morts et 3 disparus dans des inondations dans le nord du pays

Neuf personnes ont perdu la vie alors que trois autres sont toujours portées disparues après une crue soudaine dans la région autonome de la Mongolie intérieure (Chine) ce dimanche.

Un nouvel épisode de pluie meurtrière. Ce dimanche, neuf personnes sont mortes et trois sont portées disparues à la suite d'inondations soudaines survenues dans la région autonome de la Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, ont rapporté les autorités locales. Un premier bilan faisant état de huit décès et quatre disparitions. L'une des personnes disparues aurait donc été retrouvée morte.

La catastrophe s'est produite vers 22 h samedi, en amont d'une rivière, à Urad Rear Banner dans la ville de Bayannur, laissant 13 campeurs impuissants. «Les opérations de recherches et de secours sont toujours en cours», a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua, précisant qu'une personne avait été secourue.

Des catastrophes naturelles fréquentes

Fin juillet déjà, des villages du district de Miyun, dans le nord-est de Pékin, avaient été submergés, dévastés par les pluies diluviennes. Au moins trente personnes sont mortes et plus de 80.000 ont été évacuées à Pékin.

Un lourd tribut pour une nation où les catastrophes naturelles sont devenues courantes, en particulier l’été. Pour l'heure, le ministère des Opérations d'urgence a ordonné le déploiement d'efforts de secours de grande ampleur, la vérification du statut des personnes disparues et a envoyé une équipe sur le terrain, a précisé la télévision d'Etat CCTV.