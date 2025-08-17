Equateur : un massacre dans une salle de billard fait sept morts

Ce dimanche 17 août, sept personnes ont été tuées par des assaillants armés et cagoulés, à Santo Domingo, dans le nord-ouest de l'Equateur. Ce massacre s'inscrit dans une vague de violence que subit le pays, comme l'annonce la police locale.

Une scène de terreur. En Équateur, plusieurs agresseurs ont tiré dans une salle de billard de la ville de Santo Domingo, à 160 kilomètres de la capitale, Quito. Des images de ce massacre sont rapidement apparues sur les réseaux sociaux.

On peut y voir «sept personnes décédées à cause de tirs d'armes à feu», comme l'a décrit la police, qui a déclaré être en pleine investigation «pour élucider l'acte violent et identifier les responsables».

Fin juillet, un autre assaut de ce type avait fait neuf morts, dans une salle de billard de General Villamil Playas. Ces incidents tragiques se sont multipliés au cours de l'année 2025, où l'on enregistre déjà 4.051 homicides, selon les chiffres officiels. Il s'agit de l'année la plus violente que le pays ait connu dans son histoire récente. Les organisations de trafic de drogue sont particulièrement pointées du doigt, le taux d'homicide étant passé de 6 pour 100.000 habitants à 38 pour 100.000 en 2024.