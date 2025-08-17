Espagne : comment l'exode rural a accéléré les incendies monstres

Chaque année en Espagne, des milliers d'hectares de végétation brûlent. Ces incendies, souvent meurtriers, mettent en lumière les effets négatifs du dépeuplement des campagnes.

L’été rime souvent avec incendies. Influencés par les fortes chaleurs, ces derniers ont été meurtriers en Espagne cette semaine. En ce mois d’août, le pays se bat contre une vague de feux de forêt concentrés dans des zones qui ont connu un exode massif de population, comme la province d’Ourense, en Galice, ou celles de León et Zamora, en Castille-et-Léon, dans la partie nord-ouest du pays.

Ces derniers jours, plus de 70.000 hectares ont brûlé en Espagne et plus de 157.000 depuis le début de l’année. Des chiffres qui continuent d’augmenter quotidiennement.

La propagation du feu dépend de trois éléments : la topographie, la météorologie et la végétation. A propos du dernier facteur, il est possible d’agir en entretenant ou en débroussaillant à titre préventif. Mais, l'Espagne est le pays d’Europe où les campagnes se sont le plus dépeuplées ces dernières décennies.

L'exode rural a eu un impact très négatif sur l’entretien des massifs. Dans les zones où il y avait auparavant des agriculteurs et des cultures, il y a désormais d'énormes forêts desséchées par une chaleur saharienne.

Un manque de moyens

L’Espagne est confrontée à un problème supplémentaire. La surface forestière est passée de sept millions d’hectares en 1930 à 28 millions aujourd’hui, selon le Fonds mondial pour la Nature (WWF). Une tendance à contre-courant en Europe.

Aussi, des experts estiment que le pays manque de moyens pour lutter contre la puissance de ces feux. «Un pompier forestier doit être un professionnel qui se forme et qui entretient un lien avec la forêt tout au long de l’année», explique José Ramón Jiménez, responsable des questions d’environnement dans le secteur public du syndicat Commissions Ouvrières en Castille-et-Léon.

Ce qui n’est pas le cas dans la région, où les moyens varient et où il n’y a pas de définition des exigences nécessaires pour travailler à l’extinction des incendies.

Selon l’ONU, plus de 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts dans le monde entier, et l’Accord de Paris sur le changement climatique de 2015 a posé un cadre pour freiner leur disparition, qui progresse à un rythme de dix millions d’hectares par an.

Les experts expliquent que le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines fait que les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les vagues de canicule et les incendies, sont plus fréquents, plus intenses et plus longs.