Guerre en Ukraine : Moscou aurait fait «certaines concessions» territoriales sur cinq régions ukrainiennes

«De grands progrès sur la Russie. A suivre!», a déclaré sur son réseau Truth Social Donald Trump. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Moscou a fait «certaines concessions» territoriales concernant «cinq régions» ukrainiennes, a annoncé l’émissaire spécial de Donald Trump, ce dimanche.  

Des avancées ? L’émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a assuré ce dimanche que la Russie avait fait «des concessions» territoriales concernant cinq régions ukrainiennes. Ces informations ont été dévoilées deux jours après le sommet en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui n'a débouché sur aucune annonce concrète.

«Les Russes ont fait certaines concessions à la table des négociations concernant l’ensemble des cinq régions de l’est de l’Ukraine. Il y a une importante discussion sur Donetsk et ce qui se passera là-bas», a-t-il déclaré sur la chaîne CNN. 

Vladimir Poutine formule en effet plusieurs exigences territoriales avant de penser à un accord de paix. 

Selon une source anonyme, au courant d’échanges téléphoniques entre Donald Trump et des dirigeants européens, le président russe «demande dans les faits que l’Ukraine quitte le Donbass» et cède donc totalement ce territoire regroupant les régions de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine. 

Il propose par ailleurs un gel du front dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, au sud. 

La Russie occupe 20% du territoire ukrainien

Quelques mois après avoir lancé son invasion de l’Ukraine, la Russie a proclamé l’annexion de quatre régions ukrainiennes.

Aujourd’hui, l’armée russe occupe environ 20% du territoire ukrainien, notamment la quasi-totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, où sa progression s’est récemment accélérée. 

Ce n’est pas le cas des régions de Zaporijjia et de Kherson, qui restent principalement sous contrôle ukrainien. Jusqu'ici, Volodymyr Zelensky a rejeté toute concession territoriale.

«De grands progrès sur la Russie. A suivre!», a déclaré sur son réseau Truth Social Donald Trump alors qu'il s'apprête à recevoir le président ukrainien et des dirigeants européens à Washington ce lundi. 

A l'issue d'une réunion préparatoire ce dimanche avec les principaux acteurs européens et Volodymyr Zelensky, et des pays alliés comme le Canada et le Japon, Emmanuel Macron a assuré avoir «l'intime conviction» que Vladimir Poutine «ne veut pas la paix».

