Guerre en Ukraine : quels sont les objectifs de la «coalition des volontaires» qui se réunit ce dimanche ?

Après le sommet très attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska le vendredi 15 août dernier, où aucun accord de paix n'a été trouvé, les alliés de l'Ukraine se sont donnés rendez-vous ce dimanche pour une visioconférence de la «coalition des volontaires», en présence de Volodymyr Zelensky.

L'Europe contre-attaque. Après le sommet controversé entre le chef d'Etat américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine vendredi dernier en Alaska - auquel aucun dirigeant européen, ni même Volodymyr Zelensky n'était convié -, les alliés de l'Ukraine réagissent.

La «coalition des volontaires» est convoquée en visioconférence ce dimanche 17 août à partir de 15h, en présence de Volodymyr Zelensky, a annoncé Ursula von der Leyen, avant une réunion à Washington lundi.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

L’initiative de cette visioconférence vient du président français Emmanuel Macron, du premier ministre britannique Keir Starmer et du chancelier allemand Friedrich Merz.

«La coalition des volontaires est prête à jouer un rôle actif», ont déclaré samedi dans un communiqué de presse commun plusieurs dirigeants européens.

My statement on Ukraine. pic.twitter.com/x9CJrrLPJJ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 16, 2025

Une coalition de 31 pays en soutien de l'Ukraine

La «coalition des volontaires» a été créée en mars 2025 à l'initiative de la République tchèque. Elle regroupe 31 pays du monde - majoritairement des européens -, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, mais aussi le Canada. L'Otan et L'Union Européenne en sont également membres.

Le 10 avril dernier, la «coalition des volontaires» s'est officiellement réunie pour la première fois au siège de l’Otan à Bruxelles afin d'évoquer la création d’une «force de réassurance» dans le but de maintenir la paix en Ukraine en cas de cessez-le-feu.

Faciliter les négociations, rétablir la paix... Les différents objectifs de la coalition

Les participants devraient aborder, selon des diplomates, la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix.

D'après la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, il s'agirait pour commencer de définir «une clause de sécurité collective qui permettrait à l'Ukraine d'obtenir le soutien de tous ses partenaires, y compris des Etats-Unis, prêts à agir dans le cas où elle serait à nouveau attaquée».

Plus précisément, cette coalition adopte un plan en quatre points :

Engagement à maintenir le flux d’aide militaire à l’Ukraine tout en augmentant la pression économique sur la Russie par le biais de sanctions et d’autres mesures.

Affirmation que tout accord de paix durable doit garantir la souveraineté et la sécurité de l’Ukraine, et que l’Ukraine soit présente lors de toutes les négociations de paix.

Engagement à renforcer les capacités militaires défensives de l'Ukraine après tout accord de paix afin de dissuader d'éventuelles futures invasions.

Développement d’une « coalition des volontaires » composée de plusieurs nations prêtes à défendre les termes de tout accord de paix et à garantir la sécurité de l’Ukraine par la suite

Ce dimanche, les membres de l’initiative devraient s'attarder sur des garanties de sécurité accordées à l’Ukraine et aborder les détails d’un potentiel accord de paix, évoqué après le sommet en Alaska qui a réuni Vladimir Poutine et Donald Trump vendredi dernier.

«Aucune restriction ne doit être imposée aux forces armées ukrainiennes ni à leur coopération avec des pays tiers. La Russie ne peut avoir de droit de veto sur le chemin de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’Otan», rappelait l'Élysée samedi.

« L’Ukraine peut compter sur notre solidarité sans faille alors que nous œuvrons en faveur d’une paix qui préserve les intérêts vitaux de sécurité de l’Ukraine et de l’Europe. »



Déclaration conjointe importante :https://t.co/OiH7emg9Lu — Élysée (@Elysee) August 16, 2025

Après la visioconférence, les différents dirigeants à l'origine de cette coalition vont se retrouver lundi à la Maison Blanche à Washington pour échanger avec Donald Trump.

En plus du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président finlandais Alexander Stubb et le chancelier allemand Friedrich Merz ont d'ores et déjà confirmé leur présence.

À l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump avait fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu, d'où l'importance de cette réunion outre-Atlantique.