«Il s'est jeté sur la voiture» : une ancienne candidate à Miss Univers meurt percutée par un élan

Ksenia Alexandrova, élue première dauphine de Miss Russie et candidate au concours Miss Univers en 2017, est morte mardi 12 août des suites d’un dramatique accident survenu une semaine plus tôt.

Un décès tragique. Le 5 août, alors qu’elle revenait de Rjev pour rejoindre Moscou, Ksenia Alexandrova, psychologue de 30 ans et ancienne dauphine de Miss Russie, se trouvait côté passager dans la voiture conduite par son mari lorsque leur voiture a été percutée par un élan. Celui-ci a brusquement surgi sur la chaussée d'une portion d'autoroute traversant la forêt que le couple empruntait et les airbags de la Porsche Panamera n’ont pas fonctionné. Après une semaine de soins, elle a finalement succombé à ses blessures dans la capitale russe le 12 août.

Selon son époux, qui conduisait à vitesse modérée, seule une fraction de seconde a précédé l’impact. Des automobilistes présents sur place ont alors alerté les secours, permettant à une ambulance d'intervenir une quinzaine de minutes plus tard pour la transporter à l’hôpital de Rjev.

Vive émotion en Russie

Placée en soins intensifs, Ksenia Alexandrova a ensuite été transférée à Moscou. Elle y a repris connaissance brièvement, avant de retomber dans le coma. Son état s’est rapidement aggravé : les médecins ont successivement diagnostiqué une méningite, une grave inflammation cérébrale puis une septicémie.

Le 11 août, elle avait subi un premier arrêt cardiaque. Le lendemain, un second a été fatal. Très affecté, son mari a annoncé vouloir lancer une pétition pour que des filets de protection soient installés sur cette route particulièrement accidentogène. «Des personnes meurent sans cesse à cause de ce type de collisions. J’espère que la mort de Ksenia ne restera pas vaine», a-t-il déclaré.

En Russie, la disparition de l’ex-reine de beauté a suscité une vive émotion. Son agence de mannequins, Modus Vivendis, a salué sur Instagram «une femme au grand cœur, généreuse et toujours disponible».

Le comité de Miss Russie a lui aussi rendu hommage à celle qui «incarnait les plus belles qualités humaines : empathie, gentillesse et dévouement». Tous rappellent son engagement constant pour des causes caritatives, malgré un emploi du temps chargé, et décrivent une jeune femme «amie précieuse et source d’inspiration».