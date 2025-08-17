Indonésie : un père de famille attaqué par un crocodile se fait dévorer devant des passants

Dans la province du Sulawesi du Sud en Indonésie, un père de famille a perdu la vie après avoir été attaqué par un crocodile dans la rivière Bulete. Cet incident met en lumière la recrudescence des attaques de reptiles dans le pays.

Une scène effroyable. Le 14 août dernier, un dramatique accident a frappé la province du Sulawesi du Sud, en Indonésie. Arifuddin, un père de quatre enfants, se baignait dans la rivière Bulete lorsqu’un crocodile l’a attaqué vers 18h, le mordant à la jambe avant de l'entraîner sous l’eau, selon ViralPress.

Des villageois ont immédiatement tenté de secourir l’homme, tandis que d’autres appelaient les secours depuis la rive. Malgré leurs efforts, quelques heures plus tard, ces derniers ont retrouvé le reptile qui était toujours en train de transporter le corps sans vie d’Arifuddin dans des eaux boueuses et peu profondes. La dépouille a finalement été récupérée à environ 1,5 km du lieu de l’attaque et remise à sa famille pour les rites funéraires.

Une augmentation inquiétante des attaques de crocodiles

Cet incident souligne une tendance inquiétante en Indonésie : selon l’Associated Press, 179 attaques ont été recensées dans le pays en 2024, le chiffre le plus élevé au monde. Les experts expliquent cette hausse par l’expansion des plantations de palmiers à huile, qui ont modifié les cours d’eau et rapproché les crocodiles des zones habitées.

Les autorités locales appellent désormais à renforcer la sensibilisation des populations et la gestion de la cohabitation entre humains et faune sauvage, en particulier dans les zones proches des rivières et marais, afin d’éviter de nouvelles tragédies, note l'agence Associated Press.