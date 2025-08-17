Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Je sème de la nourriture, pas de la haine» : Lula provoque Donald Trump dans une vidéo où il plante des graines depuis son jardin

Les taxes imposées par les Etats-Unis sur les produits brésiliens affectent des exportations clés comme le café. [ REUTERS/Adriano Machado]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le président brésilien Lula a réalisé une vidéo où il s’adresse directement à Donald Trump, qui impose, depuis début août des taxes à hauteur de 50% sur les produits brésiliens. 

En pleine crise diplomatique et commerciale avec les Etats-Unis, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, est apparu en train de planter de la vigne au Palais de l'Alvorada, à Brasilia. 

Il a partagé ce moment dans une vidéo enregistrée par la Première dame et publiée sur X. Dans l’extrait, le président brésilien lance un message direct à Donald Trump. «Je sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine», a-t-il déclaré à genoux, arborant un look décontracté et les mains pleines de terre.  

Avant d'ajouter : «J’espère qu'un jour vous pourrez visiter le palais présidentiel et que nous pourrons discuter pour que vous puissiez connaître le vrai Brésil.» 

Une surtaxe douanière punitive

Cette mise en scène a été tournée pour interpeller Donald Trump qui a imposé des droits de douane allant jusqu’à 50% au Brésil depuis le début du mois. 

Le pays subit donc un des taux les plus élevés au monde, en réponse, selon le président américain à l’injustice régnant au Brésil. Pour Donald Trump, Brasilia mène une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. 

En plus des taxes, les États-Unis ont sanctionné le juge en charge du procès de l'ancien président brésilien, ainsi que sept autres magistrats de la Cour suprême.  

Dans cette affaire, Lula a exprimé son soutien à la Cour suprême et a «promis de défendre la souveraineté du peuple brésilien.» 

Sur le même sujet Procès de Jair Bolsonaro au Brésil : la Cour suprême débattra de son jugement dès le 2 septembre Lire

Jair Bolsonaro est poursuivi dans son pays pour une tentative présumée de coup d'Etat après sa défaite lors de l'élection de 2022. L'ex-chef d'Etat (2019-2022), âgé de 70 ans, risque plus de 40 ans de prison. Son procès doit s'achever dans les prochaines semaines.

Ces taxes imposées sur le deuxième marché du Brésil affectent des exportations clés de la première économie d'Amérique latine, tels le café, les fruits ou la viande. 

Etats-UnisDonald TrumpBrésilLula

À suivre aussi

États-Unis : Washington suspend les visas humanitaires pour les Gazaouis après une polémique
Près de 2.000 machines à sous suivent les soldats américains à l’étranger, avec un risque d’addiction pour les militaires
Ouragan Erin : avec des vents à près de 260 km/h, la tempête passe en catégorie 5 à l'approche des Caraïbes

Ailleurs sur le web

Dernières actualités