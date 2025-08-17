«Je sème de la nourriture, pas de la haine» : Lula provoque Donald Trump dans une vidéo où il plante des graines depuis son jardin

Le président brésilien Lula a réalisé une vidéo où il s’adresse directement à Donald Trump, qui impose, depuis début août des taxes à hauteur de 50% sur les produits brésiliens.

En pleine crise diplomatique et commerciale avec les Etats-Unis, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula, est apparu en train de planter de la vigne au Palais de l'Alvorada, à Brasilia.

Il a partagé ce moment dans une vidéo enregistrée par la Première dame et publiée sur X. Dans l’extrait, le président brésilien lance un message direct à Donald Trump. «Je sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine», a-t-il déclaré à genoux, arborant un look décontracté et les mains pleines de terre.

Hoje foi dia de colocar a mão na massa e plantar o primeiro pé de Uva Vitória do Palácio do Alvorada. Uva brasileira, sem semente, desenvolvida pela Embrapa.



Aqui, a gente planta comida e não violência ou ódio.



🎥 @JanjaLulapic.twitter.com/tov9N5NHWo — Lula (@LulaOficial) August 17, 2025

Avant d'ajouter : «J’espère qu'un jour vous pourrez visiter le palais présidentiel et que nous pourrons discuter pour que vous puissiez connaître le vrai Brésil.»

Une surtaxe douanière punitive

Cette mise en scène a été tournée pour interpeller Donald Trump qui a imposé des droits de douane allant jusqu’à 50% au Brésil depuis le début du mois.

Le pays subit donc un des taux les plus élevés au monde, en réponse, selon le président américain à l’injustice régnant au Brésil. Pour Donald Trump, Brasilia mène une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

En plus des taxes, les États-Unis ont sanctionné le juge en charge du procès de l'ancien président brésilien, ainsi que sept autres magistrats de la Cour suprême.

Dans cette affaire, Lula a exprimé son soutien à la Cour suprême et a «promis de défendre la souveraineté du peuple brésilien.»

Jair Bolsonaro est poursuivi dans son pays pour une tentative présumée de coup d'Etat après sa défaite lors de l'élection de 2022. L'ex-chef d'Etat (2019-2022), âgé de 70 ans, risque plus de 40 ans de prison. Son procès doit s'achever dans les prochaines semaines.

Ces taxes imposées sur le deuxième marché du Brésil affectent des exportations clés de la première économie d'Amérique latine, tels le café, les fruits ou la viande.