En Direct
La compagnie Air Canada annonce la reprise de ses vols

Les vols reprendront dimanche soir, avec une augmentation progressive au cours des prochains jours [Kyaw Soe Oo / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Air Canada, avec l'intervention du gouvernement, a annoncé, ce dimanche, la reprise progressive de ses vols au lendemain d'une grève initiée par les hôtesses et stewards de la compagnie.

Un soulagement pour 130.000 passagers. Air Canada a annoncé, ce dimanche, la reprise de ses vols après l'intervention du gouvernement pour stopper la grève initiée la veille par 10.000 hôtesses et stewards de la principale compagnie aérienne du pays. 

Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) «a ordonné à Air Canada de reprendre ses activités et à tous les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge de reprendre leurs fonctions avant 14h EDT (18H00 GMT) le 17 août 2025», a indiqué la compagnie aérienne canadienne dans un communiqué. 

Reprise des vols ce dimanche soir

La grève, lancée par le personnel navigant pour obtenir une meilleure rémunération, ne ferait qu'alourdir le «fardeau financier» des Canadiens, avait prévenu la ministre de l'Emploi, Patty Hajdu. Plus de 700 vols avaient été annulés, laissant clouer au sol plus de 130.000 passagers.  

Les vols reprendront dimanche soir, avec une augmentation progressive au cours des prochains jours, a précisé la compagnie.

AviationGrèveCanadaÉconomie

