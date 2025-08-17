New York : trois morts après une fusillade dans un bar de Brooklyn

Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche 17 août dans un bar du quartier de Brooklyn, à New York. Le bilan de la police fait état de trois morts et huit blessés.

Les faits se sont déroulés ce dimanche matin, dans le quartier de Brooklyn à l’est de Manhattan à New-York. Avant 3h30 du matin, une fusillade a éclaté dans un bar à chicha et restaurant comme le rapporte le New York Post.

D’après la commissaire de police Jessica Tisch, onze personnes ont été touchées par des tirs, dont trois sont décédées. Les victimes étaient des hommes, âgés de 27 et 35 ans pour deux d’entre eux, la troisième n’a pas encore été identifiée. Le pronostic vital des blessés n'est pas engagé.

Selon le New York City Police Department (NYPD), plusieurs hommes armés ont ouvert le feu à l’intérieur de l’établissement, peu avant sa fermeture, après une dispute qui aurait dégénéré. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé au moins 36 douilles ainsi qu’une arme à feu abandonnée à proximité.

Une fusillade déjà survenue en 2024

«Nous avons enregistré le plus faible nombre de fusillades et de victimes de fusillades depuis sept mois à New York. Un tel incident est heureusement une anomalie, mais ce qui s’est produit ce matin est terrible», a déclaré la commissaire de police.

Les suspects sont toujours en fuite. Le Taste of the City Lounge, ouvert en 2022, avait déjà été la cible d’une fusillade en novembre 2024, qui n’avait fait aucune victime.