Plus de 50.000 euros pour grandir : complexés par leur taille, des hommes paient une fortune pour se faire casser les jambes et gagner quelques centimètres

La petite taille est un réel complexe chez les hommes, et cela, depuis des années. À tel point que certains sont prêt à payer des milliers d'euros pour gagner quelques centimètres, grâce à une opération dangereuse et extrêmement douloureuse pratiquée notamment en Turquie.

Doit-on souffrir pour être beau... et grand ? Si la chirurgie esthétique sert généralement à modifier des traits du visage, elle permet également de modifier la taille. Dans une longue enquête, publiée dans The Guardian, le complexe que représente la petite taille chez les hommes y est analysé.

Manque de confiance en soi, moins de considération de la part des femmes, moins de charisme... qu'est-ce qui pousse réellement certains à avoir recours à cette chirurgie aussi dangereuse qu'onéreuse ?

Parmi les témoignages recueillis par le média britannique, plusieurs raisons sont mises en avant : certains n'acceptent pas d'être plus petits que leur femme, d'autres se sentent «en dessous des normes de la société», mais presque tous avancent des arguments purement esthétiques. Seulement une minorité y a recours dans le cadre d'un rééquilibrage médical recommandé.

Se faire «casser les jambes»

L'opération à laquelle il faut avoir recours pour obtenir ces précieux centimètres en plus est «comparable à une méthode de torture moyenâgeuse», selon certains patients. En effet, les jambes sont littéralement brisées, les os sciés, et des tiges métalliques sont insérées dedans. À cela, vient s'ajouter des mois de convalescence douloureuse et une rééducation qui peut être extrêmement lente.

«Parfois, la douleur nerveuse me détruit», a témoigné un patient au Guardian. Des séances de kinésithérapie quotidiennes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sont nécessaires afin que les muscles et les tendons s'adaptent correctement à la nouvelle taille des os, et les risques qui vont avec sont très élevés. Caillots sanguins, problèmes articulaires, retard de croissance osseuse, lésions vasculaires, cicatrices et douleurs chroniques sont autant de complications potentielles.

Une pratique populaire en turquie

La popularité croissante de cette opération a poussé les cliniques, majoritairement situées en Turquie, à mettre en place de réels centres d'opérations et de convalescence dédiés uniquement au rallongement des jambes.

Pour un prix avoisinant les 32.000 dollars, l'opération est prise en charge, et les mois d'hôtels et de kinésithérapie sont inclus. Un tarif imbattable, comparé aux 50.000 livres sterling à 240.000 livres sterling (environ 280.000 euros), requis par les cliniques du Royaume-Uni. Les réglementations pour y avoir accès sont elles aussi beaucoup plus souples en Turquie, ce qui n'est pas le cas des pays européens et asiatiques. Le ministère chinois de la Santé à même interdit cette pratique depuis 2006, car elle représentait un «trop grand danger pour les patients», selon lui.

Le rallongement des jambes est une pratique qui remonte à presqu'un siècle. Elle provient de Russie, et est notamment attribuée au chirurgien soviétique Gavriil Abramovich Ilizarov, qui a développé la «technique Ilizarov», en 1951. Cette dernière consistait à ajouter des anneaux métalliques externes autour d'un os fracturé pour le stabiliser, maintenus en place par des broches ou des fils métalliques. Elle était même pratiquée sur des enfants, mais uniquement dans le cadre médical et non esthétique.

Récemment, cette opération était au cœur de l'intrigue du dernier film de Celine Song : «Materialists», dans lequel on retrouve Dakota Johnson, Pedro Pascal ou encore Chris Evans. Là encore les personnages ne manquent pas de le rappeler, la taille est un élément clé dans le développement personnel et professionnel d'un homme et malgré les risques, le jeu en vaut la chandelle.