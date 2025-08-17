Présidentielle en Bolivie : après vingt ans de socialisme, le pays pourrait basculer à droite ce dimanche

Près de 7,9 millions de Boliviens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président ce dimanche 17 août, alors que le pays traverse sa pire crise économique depuis quatre décennies. Les candidats de droite sont en tête des sondages, présageant une défaite de la gauche au pouvoir depuis 2005.

Un scrutin historique ? Ce dimanche 17 août se tiendront les élections présidentielles boliviennes, qui pourraient marquer un virage politique à droite après près de 20 ans de règne du parti de gauche Le Mouvement vers le socialisme (Mas).

Au pouvoir depuis l'élection d'Evo Morales, le parti pourrait perdre son statut légal s'il n'atteint pas les 3 % – un seuil qu'il n'a pas franchi dans les sondages. Face à lui, deux candidats de l'opposition se démarquent : l'homme d'affaires de centre droit et ancien ministre de la Planification et de la Coordination Samuel Doria Medina, talonné par l'ancien président de droite Jorge «Tuto» Quiroga Ramirez.

«Le peuple comprendra tout ce que nous avons dû endurer»

Ancien ministre des Finances pendant 14 ans, le président Luis Arce, 61 ans, a renoncé à briguer un second mandat confronté à la pire crise économique du pays depuis l'inflation sans précédent de 1985 et à des sondages défavorables. C'est son ministre du gouvernement, Eduardo del Castillo, âgé de 36 ans, qui a été désigné candidat à la présidence. Il est crédité d'environ 2 % d'intentions de vote.

Le chef d'État a affirmé au quotidien britannique The Guardian qu'il accepterait la victoire de la droite. Bien qu'il ait reconnu l’impopularité de son gouvernement, il a largement attribué la crise et le déclin de son parti à son ancien mentor, Evo Morales, dont les alliés parlementaires «ont saboté et boycotté toutes [leurs] lois», selon lui.

«Comme l'a écrit Fidel Castro dans son livre, "l'histoire nous absoudra" parce qu'à la longue, le peuple comprendra tout ce que nous avons dû endurer», a-t-il déclaré, assurant que la population «regrettera» le Mas.

Visé par un mandat d'arrêt pour avoir prétendument eu un enfant avec une mineure de 15 ans, Evo Morales a mené depuis octobre une campagne fantôme depuis la région du Chapare au centre de la Bolivie, et ce malgré l'interdiction de se représenter des tribunaux boliviens en raison de la limitation du nombre de mandats.

Andrónico Rodriguez, dernière chance de la gauche

Après s'être inscrit auprès d'un autre parti mais en avoir été exclu par des décisions de la Cour constitutionnelle et électorale, le premier président indigène du pays a appelé à des manifestations qui ont dégénéré en affrontements mortels avec les forces de l'ordre. Il a exhorté ses partisans à un vote nul ce dimanche, affirmant que si leur nombre dépasse celui du candidat en tête, cela signifierait sa victoire.

Les sondages boliviens étant traditionnellement peu fiables, le sénateur Andrónico Rodríguez, 36 ans, pourrait contre toute attente accéder à un éventuel second tour face aux candidats de la droite.

Figure la plus populaire à gauche, il était autrefois considéré comme l'héritier naturel d'Evo Morales en raison de ses origines indigènes et de son leadership au sein du syndicat des producteurs de coca. Toutefois, il a été qualifié de traître pour avoir lancé sa propre candidature.

En effet, cet ancien membre de longue date du Mas a choisi de quitter le parti afin de se présenter avec la coalition de gauche L'Alliance populaire (AP), marquant davantage la fracture à gauche.

Les premiers résultats sont attendus à 21h, heure locale, soit 3h du matin en France. Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, ou au moins 40 % avec 10 points d'avance sur le deuxième, un second tour inédit se tiendra le 19 octobre.