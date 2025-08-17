Prisonnier d'une chute d'eau durant deux jours, un randonneur fait l'objet d'une opération de secours extrême (vidéo)

Aux États-Unis, un Californien de 46 ans a été sauvé après avoir passé deux jours coincé derrière une cascade. Il a fallu l'intervention d'un hélicoptère pour évacuer la victime

Il se souviendra longtemps de cette sortie en pleine nature. Un Californien de 46 ans, originaire de Long Beach, voulait descendre en rappel le 10 août aux chutes d'eau connues sous le nom de Seven Teacups. Mais la «force hydraulique extrême» des chutes d'eau l'a fait tomber de ses cordes de rappel et l'a piégé derrière une cascade de la rivière Kern, selon le bureau du shérif, au Guardian.

Ne le voyant pas revenir après plusieurs heures, les autorités locales ont pris la décision de partir à sa recherche. C'est dans la journée du 11 août qu'un drone a aperçu le quadragénaire.

Un hélicoptère de sauvetage a été dépêché sur place pour évacuer l'aventurier. Une intervention impressionnante qui a nécessité de grands moyens.

Une simple déshydratation et de légères blessures

Le rescapé s'en sort finalement très bien. Il ne souffrait que d'une simple déshydratation et de légères blessures, en plus d'une grosse frayeur et de souvenirs indélébiles.

Heureusement, l'homme avait réussi à s'extirper de la cascade pour se réfugier dans une grotte sombre sous cette dernière.

Les Seven Teacups, situés dans une région isolée à environ deux heures au sud du parc national de Sequoia, lui-même situé à l'est de Visalia, en Californie, est très prisé par les amateurs de sorties en pleine nature.