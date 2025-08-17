«Ramener tout le monde» : des manifestations en Israël pour la libération des otages à Gaza

Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes d'Israël ce dimanche 17 août, elles espèrent la libération des otages toujours retenus. Les participants souhaitent se faire entendre du Premier Ministre Benjamin Netanyahou, et mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Une partie du peuple est exténuée. Des manifestations se tiennent dimanche dans plusieurs villes d'Israël pour demander au Premier ministre Benjamin Netanyahou de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. C'est selon eux le meilleur moyen d'arriver à un accord pour la libération des otages qui y sont retenus.

Cette mobilisation survient alors qu'Israël a annoncé se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but de vaincre le mouvement terroriste islamiste palestinien et libérer les otages enlevés le 7-Octobre.

Inquiètes, des familles d'otages craignent le pire, notamment de représailles, ou la mort de leurs proches. Ils exigent un accord de paix négocié pour la libération de tous les captifs.

Plusieurs importants axes routiers ont été coupés, notamment l'autoroute reliant Tel-Aviv à Jérusalem, où des manifestants ont déjà mis le feu à des pneus et provoqué d'importants bouchons.

Day of Nationwide Strikes for the hostages - protesters block Namir road in Tel Aviv. OM pic.twitter.com/5cp0H4dPXK — We Are All Hostages (@AllHostages) August 17, 2025

⚡️Israeli Army Radio:



Israeli settlers Protesters block Highway 1 leading to Tel Aviv pic.twitter.com/TMvadRHOjx — S2FUncensored (@S2FUncensored) August 17, 2025

Du côté de Tel-Aviv, deuxième ville du pays, un immense drapeau israélien a été déployé sur la place baptisée «place des otages». On aperçoit sur l'étendard le portrait de personnes enlevées par le Hamas.

6:29, הבוקר: דגל ישראל עם תמונות החטופים נפרש בכיכר החטופים בתל אביב.

צילום: יאיר פלטי pic.twitter.com/WOw4tC9rQU — Raz Shechnik (@RazShechnik) August 17, 2025

Le Forum des familles et des disparus, principale association des proches d'otages, mais aussi l'opposition, une partie du monde économique et syndical, ont appelé à une grève de solidarité ce dimanche avec les otages à Gaza.

Dans un communiqué, le Forum a assuré que des «centaines de milliers de citoyens israéliens paralyseront le pays aujourd'hui avec une revendication claire : ramenez les 50 otages, mettez fin à la guerre».

Le gouvernement Nétanyahou défend sa position

Du côté du gouvernement, on ne vacille pas et les positions restent fermes, à savoir «Israël gagnera la guerre» et c'est ainsi que les otages seront libérés, comme l'avait réaffirmé la semaine dernière Benjamin Netanyahou en conférence de presse.

Loin de soutenir ces protestations, le gouvernement du Premier ministre israélien a condamné les actions des protestataires.

Les manifestations en Israël «renforcent le Hamas» a affirmé Benjamin Netanyahou, ce dimanche, selon l'AFP.

«Bloquer les routes principales en Israël et perturber la vie des citoyens israéliens est une grave erreur et une récompense pour l’ennemi, qui voit les images ce matin et se réjouit», a déploré le ministre de la Culture et du Sport israélien sur son compte X.

Le ministre d'extrême droite des Finances Bezalel Smotrich à quant à lui fustigé «une campagne perverse et nuisible qui fait le jeu du Hamas».

La police israélienne a indiqué que des «milliers de policiers et de soldats des forces de sécurité frontalières» avaient été déployés dans tout le pays, prévenant qu'elle «ne tolérera aucun trouble à l'ordre public».