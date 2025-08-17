République démocratique du Congo : un projet d'accord de paix a été partagé avec Kinshasa et le M23

Un projet d'accord de paix a été partagé avec le groupe armé M23 et la République démocratique du Congo (RDC), cela avant la reprise de pourparler de paix dans quelques jours, a annoncé ce dimanche un responsable qatari, au fait des négociations.

Une avancée dans le conflit entre le M23 et la RDC. Alors qu'un important cycle de négociations est sur le point de commencer à Doha, un projet d'accord de paix a été évoqué avec la République démocratique du Congo et le M23, le groupe armé soutenu par le Rwanda. Le 19 juillet, les deux parties avaient signé une déclaration de principes dans laquelle elles réaffirmaient leur «engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent», cela dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda en juin dernier.

Un échange de prisonniers avait également été convenu par les deux parties dans le cadre de cet accord. Depuis le 8 août, des négociations formelles ont débuté, dans l'optique d'aboutir à un accord de paix global, devant être signé au plus tard le 18 août.

Toutefois, sur le terrain, la situation reste la même et les violences se poursuivent, voire s'intensifient. En particulier dans la province orientale du Sud-Kivu, où la ligne de front était relativement stable depuis mars. L'armée congolaise à accusé ce mardi le M23 d'y avoir mené de «multiples attaques» contre ses positions, rapportent les journalistes de l'AFP.

Un conflit qui perdure

Depuis le mois de janvier, plus de 2 millions de civils ont fui les violences dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) publié fin juillet, ces régions sont celles où le M23 serait le plus actif.

Le groupe armé s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment des grandes villes de Goma et Bukavu, riches en ressources naturelles, cela malgré les accords signés à Washington et à Doha. Les tueries de masses visant les civils se poursuivent et les accrochages qui opposent les belligérants également.