Sommet Trump-Poutine : cadeaux, menu du déjeuner... Ces petits secrets que révèle un document confidentiel oublié dans une imprimante

Des documents retraçant le déroulé de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska ont été oubliés sur une imprimante, dans un hôtel d'Anchorage, par des employés américains.

Des informations inédites. Vendredi, quelques heures avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, des clients d’un hôtel d’Anchorage, situé près de la base militaire d’Elmendorf-Richardson où s'est tenu l’entretien, ont découvert des documents du département d’État américain, oubliés sur une imprimante.

C’est ce qu’a révélé le média NPR, qui a choisi d’en publier seulement une partie, ce samedi, pour des raisons de sécurité. Ces huit pages mentionnent les lieux utilisés ainsi que les horaires précis du programme de la journée.

Les documents, vraisemblablement oubliés par des employés, offrent également un aperçu de ce qui aurait dû se dérouler vendredi, mais qui n’a finalement pas eu lieu, comme le déjeuner entre les deux délégations.

Selon NPR, les pages 6 et 7 détaillent la manière dont le repas du sommet devait être servi, ainsi que la répartition des places. Le plan de table prévoyait que Donald Trump soit entouré de six conseillers, contre seulement deux pour Vladimir Poutine. Les deux dirigeants devaient s’asseoir face à face.

Finalement, le déjeuner prévu lors du sommet a été annulé. Les documents indiquent qu’il devait s’agir d’un repas simple en trois plats : salade, filet mignon et crème brûlée.

Des failles sécuritaires ?

Si le menu du déjeuner ne semble pas poser un problème de sécurité, le dossier contient néanmoins les noms et numéros de téléphone de membres du personnel américain d’après le média.

Ce samedi, l'attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Anna Kelly, a qualifié ces documents de «menu de déjeuner de plusieurs pages» et a estimé que les laisser sur une imprimante publique ne constituait pas une faille de sécurité. Cet épisode s’ajoute pourtant à une série de négligences reprochées à l’administration Trump ces derniers mois.

Donald Trump a par ailleurs été accusé d'excès de complaisance envers son homologue russe, sous le coup de multiples sanctions internationales. Selon les documents, le président, qui l'a déjà accueilli chaleureusement, avait pour intention de lui offrir une statuette de bureau représentant un aigle à tête blanche, symbole des États-Unis.

Le sommet en Alaska, qui devait être crucial pour l’Ukraine et l’Europe, a finalement offert à Vladimir Poutine un retour spectaculaire sur la scène internationale, sans aboutir ni à une trêve dans les hostilités, ni à de nouvelles sanctions.

Ce lundi, Donald Trump doit recevoir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Washington.