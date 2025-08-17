Yémen : l'armée israélienne annonce avoir bombardé «un site énergétique»

L'armée israélienne a annoncé, ce dimanche, avoir bombardé «un site énergétique» utilisé par les Houthis à Sanaa (Yémen). Il s'agit de la dernière frappe en date israélienne contre ces rebelles yéménites qui ont mené plusieurs attaques aux missiles contre Israël.

Ce dimanche, Tsahal, l'armée israélienne a annoncé le bombardement d'un «site énergétique» utilisé par les Houtis, à Sanaa, la capitale du Yémen.

«Tsahal a mené une frappe à une distance de quelque 2.000 kilomètres d'Israël, en plein cœur du Yémen, ciblant un site d'infrastructure énergétique utilisé par le régime terroriste houthi», a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

«Ces raids ont été effectués en réponse aux attaques répétées» menées par les Houthis «contre l'État d'Israël et ses citoyens, y compris le lancement de missiles sol-sol et de drones», a-t-elle ajouté.

Un groupe influencé par l'Iran

Selon l'armée israélienne, les rebelles Houthis «opèrent sous la direction et le financement du régime iranien, dans le but de nuire à l'Etat d'Israël et à ses alliés», et «mènent des activités terroristes contre le transport maritime mondial et les routes commerciales».

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël, lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones contre Israël, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Israël a mené plusieurs frappes de représailles au Yémen, ciblant des régions sous contrôle des Houthis, y compris des ports de l'ouest du pays et l'aéroport de Sanaa.