Accusé de trafic d'armes vers la Corée du Nord, un Chinois résidant illégalement aux Etats-Unis fixé sur son sort ce lundi

Accusé d'avoir exporté des armes, des munitions et d'autres marchandises militaires vers la Corée du Nord, un Chinois résidant illégalement aux États-Unis est jugé ce lundi 18 août.

Un complot méticuleusement organisé. Shenghua Wen, un ressortissant chinois de 42 ans vivant illégalement aux États-Unis, connaîtra sa sentence ce lundi 18 août après avoir plaidé coupable d'exportation illégale d'armes, de munitions et d'équipements militaire vers la Corée du Nord. Il risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement.

L'accusé a rencontré des représentants du gouvernement nord-coréen à l'ambassade du pays en Chine avant d'entrer sur le territoire américain en 2012 avec un visa étudiant.

«Les responsables du gouvernement nord-coréen ont ordonné au défendeur de se procurer des marchandises au nom du gouvernement de la Corée du Nord», en raison de ses compétences en matière de contrebande, selon les procureurs.

Un dispositif d'envergure

En situation irrégulière depuis l'expiration de son visa en 2013, Shenghua Wen a été expulsé en 2018 et avait déjà admis par écrit son séjour illégal après une arrestation en 2021.

En 2022, il a été contacté par deux agents nord-coréens, identifiés comme «Jin Yong Nan» et «Cui», afin d'acheter et exporter du matériel militaire des États-Unis vers Pyongyang via la Chine.

Le prévenu a expédié «au moins trois conteneurs d'armements» depuis le port de Long Beach vers Nampo en 2023. Il a dissimulé le contenu des cargaisons illicites en les faisant passer pour des objets ordinaires comme un réfrigérateur dans les documents officiels.

Pour se procurer l'armement, Shenghua Wen a acheté une entreprise d'armes à feu basée au Texas, AK5000 Inc., exerçant sous le nom de Super Armory, en utilisant le nom d'un associé à son insu pour s'enregistrer auprès des autorités fédérales et d'État.

Interdit de posséder d'armes à feu ou de munitions en raison de sa situation irrégulière, il a utilisé des acheteurs fictifs pour acquérir des armes au Texas, qu'il a ensuite transportées en Californie pour les expéditions.

2 millions de dollars de financement

En septembre dernier, les autorités ont saisi au moins 50.000 cartouches de 9 mm, en plus d'un dispositif d'identification des menaces chimiques, et d'un récepteur portable à large bande capable de détecter les équipements de transmission ou de surveillance secrets saisis un mois plus tôt. Ils étaient tous destinés à être exportées vers la Corée du Nord.

Shenghua Wen avait également tenté d'acheter des moteurs d'avions civils et un système d'imagerie thermique, tous deux susceptibles d'être utilisés pour la reconnaissance militaire et le développement de drones. Au cours de ce complot, il a reçu 2 millions de dollars au total pour financer ces achats.

Sans relations diplomatiques officielles depuis la guerre de Corée des années 1950, les États-Unis imposent de lourdes sanctions économiques à la Corée du Nord en réponse à son programme nucléaire et ses violations des droits humains. La plupart des échanges commerciaux, notamment d'armes, sont donc formellement interdits.

Détenu depuis son arrestation et sa première inculpation en décembre 2024, Shenghua Wen a plaidé coupable pour violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux et pour avoir agi en tant qu'agent illégal d'un gouvernement étranger.