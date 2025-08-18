Bolivie : qui est Rodrigo Paz, le candidat surprise de la droite favori pour devenir le président du pays, après 20 ans de socialisme au pouvoir ?

À la surprise générale, le prochain chef de l'Etat bolivien sera issu de la droite, alors que la gauche était au pouvoir depuis deux décennies. Rodrigo Paz, un sénateur discret, a déjoué les pronostics en arrivant en tête dès le premier tour. Voici ce qu'il faut savoir sur ce politicien chevronné.

Un résultat que personne n'attendait. Le premier tour des élections générales boliviennes, lors desquelles sont élus le président, le vice-président et l'intégralité des parlementaires, a rendu son «verdict» ce lundi 18 août.

Selon le Tribunal suprême électoral, c'est le sénateur de centre-droit Rodrigo Paz qui est arrivé en tête, avec 32,1% des voix, devant l'ancien président de droite Jorge «Tuto» Quiroga, à la tête du pays entre 2001 et 2002, avec 26,8% des suffrages. Et cette affiche pour le second tour du scrutin est une immense surprise.

Fils d'un ancien président socialiste...

En effet, c'est la première fois depuis vingt ans que le futur chef de l'Etat bolivien ne sera pas issu de la gauche, dans un pays marqué par les treize années au pouvoir d'Evo Morales (de 2006 à 2019) et de son parti «Mouvement vers le socialisme». Surtout, l'un des deux finalistes, Rodrigo Paz, a déjoué tous les pronostics.

Crédité d'à peine 8,5% des suffrages selon les sondages effectués deux semaines avant le vote, ce politicien local était relativement peu connu jusqu'à présent. Fils de l'ancien président Jaime Paz Zamora (entre 1989 et 1993), fondateur du parti social-démocrate «Mouvement de la gauche révolutionnaire», Rodrigo Paz est entré en politique à l'âge de 35 ans en 2002.

... Et politicien expérimenté

D'abord député du département de Tarija, dans le sud du pays, de 2002 à 2006, puis président du conseil municipal de la ville de 2010 à 2015, puis maire de 2015 à 2020, il a fait son entrée à la Chambre des sénateurs cette année-là.

Auparavant membre du parti fondé par son père, son positionnement politique s'est progressivement éloigné de la gauche, au point de se présenter à l'élection présidentielle de 2025 sous les couleurs du Parti démocrate-chrétien, conservateur et de centre-droit.

Son arrivée en tête du premier tour du scrutin couronne une campagne sobre, axée sur la lutte contre la corruption, la baisse des impôts et une diminution du train de vie des institutions, à rebours du modèle étatiste mis en place par l'ancien chef de l'Etat socialiste Evo Morales.

«La Bolivie a besoin de stabilité, de gouvernabilité et d'un modèle économique tourné vers le peuple plutôt que vers l'Etat», avait-il déclaré après avoir voté dans son fief.

Le second tour aura lieu le 19 octobre prochain, face à Jorge «Tuto» Quiroga, qui mène une alliance de centre-gauche et de centre-droit.

Si le résultat sera de toute manière historique, après vingt ans de socialisme à la tête de la Bolivie, la tâche du futur président ne sera pas simple, puisque ce dernier devra relever une économie en pleine crise, avec des pénuries de carburant, une forte inflation et une baisse des exportations de gaz, manne financière importante pour l'Etat.