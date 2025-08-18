Etats-Unis : Donald Trump souhaite abolir le vote par correspondance et bannir les machines à voter électroniques

Sur son réseau social, Donald Trump a annoncé, lundi 18 août, vouloir abolir le vote par correspondance, une méthode très répandue aux Etats-Unis, ainsi que les machines à voter électroniques.

Une réforme électorale en vue ? Donald Trump souhaite supprimer le vote par correspondance, une méthode largement utilisée aux Etats-Unis, et les machines à voter électroniques. Le président américain l’a annoncé dans une longue publication sur son réseau social, Truth Social, ce lundi.

«Je vais mener un mouvement pour se débarrasser du VOTE PAR CORRESPONDANCE, et pendant qu'on y est, aussi des MACHINES ELECTORALES, «imprécises», très onéreuses, et fortement controversées, qui coûtent dix fois plus que le papier à filigrane, précis et sophistiqué, qui est plus rapide et qui ne laisse AUCUN doute à la fin de la soirée sur qui a GAGNÉ et qui a PERDU l'élection», a déclaré le président américain.

Pour ce faire, Donald Trump veut signer un décret pour «aider à apporter de l'HONNÊTETÉ dans les élections de mi-mandat», en novembre 2026.

Le locataire de la Maison Blanche n’a donné aucune autre précision sur le contenu du texte.

Un premier décret déjà signé en mars

Fin mars, il avait déjà signé un décret visant à restreindre le vote par correspondance et à imposer aux Etats américains des contrôles renforcés sur les listes électorales.

Mais aux Etats-Unis, l'organisation des élections est de la prérogative des Etats, tandis que le Congrès met en place un certain cadre.

Donald Trump semble donc remettre en question cette architecture et selon lui, l'autorité de l'Etat fédéral prime sur celle des Etats.

Cette nouvelle annonce remet aussi sur la table la polémique autour de sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden.

A ce moment-là, il avait dénoncé, sans fondement, des fraudes électorales, notamment dans le vote par correspondance.

Donald Trump a prédit que son annonce serait contestée par les démocrates car, selon lui, ils «trichent à des niveaux jamais vus auparavant.»