États-Unis : plus de 6.000 visas d'étudiants étrangers révoqués en quelques mois

Les États-Unis ont révoqué les visas de plus de 6.000 étudiants étrangers depuis le durcissement des règles imposées par l'administration Trump pour lutter notamment contre l'immigration illégale, a indiqué lundi un responsable américain.

Un effet direct de la fermeté de la politique américaine en la matière. Un responsable d’un département d’État américain a affirmé lundi que les États-Unis ont révoqué les visas de plus de 6.000 étudiants étrangers depuis le durcissement des règles imposées par l'administration Trump pour lutter contre l'immigration illégale.

La raison principale de ces révocations a été «pour dépassement de la durée de séjour autorisée et violation de la loi», a complété cette même source. Elle a ajouté que dans «la grande majorité des cas», il s'agissait «d'agression, de conduite en état d'ivresse, de cambriolage et de soutien au terrorisme».

Environ «4.000 de ces 6.000 visas ont été révoqués parce que ces visiteurs ont enfreint la loi», a conclu cette source officielle.

Les étudiants étrangers manifestants pour Gaza dans le viseur

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a aussi révoqué nombre de visas d'étudiants ayant mené des manifestations critiques à l'égard de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. En mars dernier, il déclarait révoquer quotidiennement des visas, affirmant retirer le visa des étudiants étrangers militants «chaque fois que je trouve l'un de ces fous».

Selon un décret pris dès le premier jour de sa présidence en janvier, Donald Trump avait appelé à un contrôle accru des personnes entrant aux États-Unis pour s'assurer qu'elles «n'aient pas d'attitudes hostiles envers ses citoyens, sa culture, son gouvernement, ses institutions ou ses principes fondateurs».

Depuis lors, l'administration Trump s'est engagée dans une série de batailles contre les universités, annulant des milliers de visas et s'en prenant à des universités de renom suspectées d'aller à l'encontre des intérêts de politique étrangère des États-Unis.