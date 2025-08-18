Gaza : le Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu avec Israël, soumise par le Qatar et l'Egypte

Le mouvement terroriste palestinien du Hamas a répondu positivement à une nouvelle proposition de cessez-le-feu avec Israël à Gaza. Celle-ci a été soumise par les médiateurs égyptien et qatari sans réserve, a-t-on appris ce lundi 18 août.

Vers la fin des hostilités à Gaza ? Le Hamas, qui exerce le pouvoir dans l'enclave palestinienne, a accepté ce lundi une proposition de trêve avec Israël, associé à une libération d'otages israéliens retenus.

«Le Hamas a remis sa réponse aux médiateurs, et confirmé» qu'il acceptait «la nouvelle proposition de cessez-le-feu sans demander de modifications», a indiqué à l'AFP un des responsables du mouvement terroriste. L'Egypte a affirmé avoir soumis à Israël cette proposition de cessez-le-feu, soulignant que «la balle est désormais dans le camp israélien».

Un accord qui reprend celui proposé par les Américains

Cet accord, soumis par les médiateurs qataris et égyptiens, reprend les grandes lignes d'un précédent plan américain soumis par l'envoyé Steve Witkoff, «qui prévoit une trêve de soixante jours et la libération des prisonniers israéliens en deux vagues», selon une source palestinienne proche du dossier.

«La proposition est un accord-cadre pour lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent» a ajouté cette source à l'AFP plus tôt dans la journée, avant que le Hamas n'annonce son accord.

Cette relance des négociations diplomatiques intervient au moment où l'armée israélienne se prépare à conquérir la ville de Gaza et les camps de réfugiés voisins échappant jusque-là à son contrôle, en vertu d'un nouveau plan adopté dans l'objectif affiché d'en finir avec le mouvement terroriste palestinien et de libérer tous les otages.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a prévenu qu'Israël n'accepterait qu'un accord «dans lequel tous les otages seront libérés en une seule fois et selon nos conditions pour mettre fin à la guerre» à Gaza.

«Nous ne verrons le retour des otages restants que lorsque le Hamas sera confronté et détruit. Plus cela se produira rapidement, meilleures seront les chances de succès», avait appuyé le président américain Donald Trump sur sa plate-forme Truth Social.