La Chine a dit espérer un accord "acceptable pour toutes les parties" sur l'Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.
"Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible", a indiqué lors d'une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Une frappe de drone russe lundi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins quatre morts, dont deux enfants, ont indiqué les autorités locales, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.
Volodymyr Zelensky a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre "rapidement" mais avec une "paix durable", à quelques heures d'une réunion lundi avec Donald Trump à Washington, où le président ukrainien a annoncé être arrivé.
"Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable", a écrit M. Zelensky alors qu'il doit rencontrer le président américain, en présence de dirigeants européens qui le soutiennent.
Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il doit recevoir lundi, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie "presque immédiatement", excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'Otan.
"Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.