Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGuerre en Ukraine : arrivé à Washington, Volodymyr Zelensky dit vouloir mettre fin au conflit «rapidement» mais avec une paix «durable»

[© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et des dirigeants européens, dont Emmanuel Macron se rendent ce lundi à Washington pour appuyer la position de Kiev, sommé par le président américain d'accepter des concessions après le sommet Trump-Poutine. Suivez notre direct.
Déclaration
La Chine espère un accord "acceptable pour toutes les parties"

La Chine a dit espérer un accord "acceptable pour toutes les parties" sur l'Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. 

"Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible", a indiqué lors d'une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Quatre morts dans une frappe de drone russe à Kharkiv

Une frappe de drone russe lundi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins quatre morts, dont deux enfants, ont indiqué les autorités locales, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.

Déclaration
Volodymyr Zelensky dit vouloir mettre fin à la guerre "rapidement" mais avec une paix "durable"

Volodymyr Zelensky a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre "rapidement" mais avec une "paix durable", à quelques heures d'une réunion lundi avec Donald Trump à Washington, où le président ukrainien a annoncé être arrivé.

 "Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable", a écrit M. Zelensky alors qu'il doit rencontrer le président américain, en présence de dirigeants européens qui le soutiennent.

Déclaration
Pour Donald Trump, il est exclu que Kiev récupère la Crimée ou entre dans l'Otan

Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il doit recevoir lundi, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie "presque immédiatement", excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'Otan. 

"Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Guerre en UkraineUkraineRussieDonald TrumpVladimir Poutine

À suivre aussi

«L'Europe a désarmé mais veut assurer la sécurité de l'Ukraine», s'interroge Pierre Lellouche
Guerre en Ukraine : «La négociation va se faire aux conditions de la Russie», analyse Claude Moniquet
«Pas question pour l’Ukraine d'entrer dans l’Otan» : Donald Trump estime que Volodymyr Zelensky peut mettre fin à la guerre «presque immédiatement»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités