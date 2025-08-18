La Chine a dit espérer un accord "acceptable pour toutes les parties" sur l'Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

"Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible", a indiqué lors d'une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.