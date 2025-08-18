Volodymyr Zelensky appelle à "assurer une paix solide et durable" pour l'Ukraine et l'Europe avant sa rencontre avec Donald Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi à "assurer une paix solide et durable" pour l'Ukraine et l'Europe, peu avant sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

"Notre objectif principal est une paix solide et durable pour l'Ukraine et pour toute l'Europe", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, à l'issue de sa réunion avec des dirigeants européens qui doivent aussi participer à sa réunion avec le président américain. "Nous devons mettre fin aux tueries" provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine, a-t-il ajouté.