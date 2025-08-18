Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi à "assurer une paix solide et durable" pour l'Ukraine et l'Europe, peu avant sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche.
Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn't expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
"Notre objectif principal est une paix solide et durable pour l'Ukraine et pour toute l'Europe", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, à l'issue de sa réunion avec des dirigeants européens qui doivent aussi participer à sa réunion avec le président américain. "Nous devons mettre fin aux tueries" provoquées par l'invasion russe de l'Ukraine, a-t-il ajouté.
Une alerte aérienne a retenti à Kiev lundi soir, peu avant le début des négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche, ont constaté des journalistes de l'AFP.
L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que l'alerte avait été déclenchée dans tous le pays en raison du décollage d'un avion russe Mig-31, porteur de missiles hypersoniques Kinjal, utilisés par la Russie pour bombarder son voisin.
Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers dirigeants européens à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley.
Ils doivent être rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, pour des réunions cruciales avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky.
Des frappes russes ont fait lundi au moins 14 morts en Ukraine, ont indiqué les autorités, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le cadre d'efforts pour trouver une issue au conflit.
A Kharkiv, deuxième ville du pays, située dans le nord-est du pays, sept personnes ont été tuées, dont une fillette d'un an et demi, et 23 ont été blessées, a rapporté sur Telegram le gouverneur régional Oleg Synegoubov.
Le président ukrainien a dénoncé une "frappe démonstrative et cynique" de la part de la Russie, qui "sait qu'une réunion se tient aujourd'hui à Washington et qu'elle portera sur la fin de la guerre".
Les 27 dirigeants de l'UE tiendront mardi une visioconférence "afin de faire le point" sur les réunions organisées lundi à la Maison Blanche et consacrées à l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen, Antonio Costa.
"Avec les Etats-Unis, l'Union européenne continuera d'oeuvrer en faveur d'une paix durable, qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité", a affirmé sur le réseau social X le dirigeant, qui préside l'institution réunissant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi Donald Trump à exercer "la paix par la force" contre la Russie, reprenant les termes utilisés par le dirigeant américain avant une réunion cruciale à la Maison Blanche.
I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.
When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
"Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, et le président Trump dispose de cette force. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la paix soit possible", a écrit M. Zelensky sur le réseau social X.
Donald Trump a martelé lundi vouloir "se débarrasser du vote par correspondance" pour contrer une supposée fraude électorale, l'une de ses principales idées fixes, et alors que Vladimir Poutine lui aurait exprimé son soutien sur ce sujet lors de leur rencontre en Alaska.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté lundi sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité occidentales avant sa rencontre avec le président américain Donald Trump à la Maison Blanche.
"J'espère qu'on aura le temps de parler de l'architecture concernant les garanties de sécurité. C'est vraiment le plus important", a-t-il affirmé lors d'une réunion avec l'émissaire américain Keith Kellogg.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a indiqué lundi que le président russe Vladimir Poutine l'avait appelé pour lui faire part de ses "réflexions", après sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska.
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
"Je remercie mon ami, le président Poutine, pour son appel téléphonique et pour avoir partagé ses réflexions sur sa récente rencontre avec le président Trump en Alaska", a déclaré M. Modi dans un message publié sur les réseaux sociaux.
"L'Inde a toujours appelé à une résolution pacifique du conflit en Ukraine et soutient tous les efforts en ce sens", a-t-il ajouté en écho à la réunion de vendredi, durant laquelle les deux dirigeants ambitionnaient de trouver une issue au conflit russo-ukrainien.
Avant la réunion avec Donald Trump à la Maison Blanche, les dirigeants européens s'entretiendront en plus petit comité avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé la Commission européenne.
Il s'agit d'une "réunion préparatoire" qui se déroulera avant les rencontres avec le président américain à la Maison Blanche, a indiqué l'exécutif européen sur son agenda officiel.
Avant sa rencontre avec Donald Trump, le président ukrainien a dénoncé sur X une frappe russe sur Kharkiv, qui a fait au moins cinq morts, martelant que la Russie ne doit pas être "récompensée" pour son invasion.
This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.
We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
La Chine a dit espérer un accord "acceptable pour toutes les parties" sur l'Ukraine, avant une rencontre à la Maison Blanche entre Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens.
"Nous espérons que toutes les parties et tous les acteurs participeront aux pourparlers de paix en temps opportun et parviendront à un accord de paix juste, durable, contraignant et acceptable pour toutes les parties dès que possible", a indiqué lors d'une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Une frappe de drone russe lundi à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins sept morts, dont deux enfants, ont indiqué les autorités locales, à quelques heures d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.
Volodymyr Zelensky a dit sur X vouloir mettre fin à la guerre "rapidement" mais avec une "paix durable", à quelques heures d'une réunion lundi avec Donald Trump à Washington, où le président ukrainien a annoncé être arrivé.
"Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable", a écrit M. Zelensky alors qu'il doit rencontrer le président américain, en présence de dirigeants européens qui le soutiennent.
Donald Trump a affirmé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il doit recevoir lundi, pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie "presque immédiatement", excluant que Kiev récupère le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014 et entre dans l'Otan.
"Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a 12 ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.