Guerre en Ukraine : qui sont les dirigeants européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky à Washington ?

Ce lundi, plusieurs dirigeants européens accompagnent Volodymyr Zelensky dans le cadre d’une nouvelle rencontre avec Donald Trump, à Washington (Etats-Unis). Cette dernière fait suite à celle qui a déjà eu lieu entre le président américain et Vladimir Poutine, vendredi dernier.

Une rencontre historique. Trois jours après son entretien avec Vladimir Poutine, qui n’a donné lieu a aucune annonce concrète, Donald Trump accueille ce lundi Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, dans le cadre d'un éventuel accord de paix entre l’Ukraine et la Russie, quelques mois après l'avoir tancé publiquement au cours d'une précédente rencontre, en février dernier.

Cette fois-ci, le chef d’Etat ukrainien sera soutenu par plusieurs alliés européens, à savoir la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la présidente du Conseil Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb et, enfin, le chef de l'OTAN Mark Rutte.

Cette réunion d’envergure est une grande première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022.

Lors d’une dernière conférence de presse à Bruxelles (Belgique), Volodymyr Zelensky a salué cette «unité», soulignant ne pas savoir «exactement» ce qui a été évoqué lors de l’échange entre ses homologues américain et russe.

«La paix doit être durable»

«Nous avons tous le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable. Et la paix doit être durable», a par ailleurs fait savoir le dirigeant ukrainien, sur X, quelques minutes après son arrivée sur le sol américain.

De son côté, Donald Trump a d’ores et déjà affirmé que Volodymyr Zelensky pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie «presque immédiatement», à condition de faire une croix sur la récupération du contrôle de la Crimée, annexée par Moscou en 2014, et une entrée dans l'OTAN.

«Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé. Pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama (il y a douze ans, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré) et PAS QUESTION POUR L'UKRAINE D'ENTRER DANS L'OTAN", a ainsi écrit le président américain sur son réseau, Truth Social.

Néanmoins, l’émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a quant à lui assuré que lors de l’entretien avec Vladimir Poutine en Alaska, la Russie avait fait «des concessions» territoriales concernant cinq régions ukrainiennes.

«Présenter un front uni»

Ce dimanche, le président de la République Emmanuel Macron a vivement critiqué Vladimir Poutine, qui, selon lui, «ne veut pas la paix» mais une «capitulation» de l'Ukraine.

Une critique rapidement qualifiée de «mensonge abject» par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, sur Telegram.

Concernant la réunion qui doit avoir lieu ce lundi à Washington, Emmanuel Macron a affirmé que la volonté était de «présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens» et de demander aux Américains «jusqu'à quel point» ils seraient prêts à contribuer aux garanties de sécurité proposées à l’Ukraine, dans un éventuel accord de paix.