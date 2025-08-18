Guerre en Ukraine : «Vous pouvez compter sur nous autant que nous pouvons compter sur vous pour garantir cette paix», assure Emmanuel Macron

«Tout le monde autour de cette table est en faveur de la paix. Pour que la paix soit durable pour l'Ukraine et le continent, nous avons besoin de ces garanties sécuritaires. Vous pouvez compter sur nous autant que nous pouvons compter sur vous pour garantir cette paix», a déclaré Emmanuel Macron, ce lundi 18 août, lors de la réunion entre Donald Trump et les dirigeants européens.