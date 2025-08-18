Incendies : 343.000 hectares brûlés en Espagne, un triste nouveau record

Plus de 340.000 hectares ont été dévastés depuis le début de l’année en Espagne. Selon plusieurs observateurs, ce chiffre témoigne de l’urgence climatique face aux méga-incendies.

La surface disparue correspond à environ 32 fois celle de Paris. Depuis le début du mois d’août, l’Espagne est en proie à de violents incendies qui ont causé la mort de quatre personnes.

Au total, ce sont près de 343.000 hectares qui ont brulé depuis le début de l’année, selon les données actualisées du Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), un indicateur de l'observatoire européen Copernicus.

Ce chiffre est amené à augmenter face à l’ampleur des méga-incendies. Ils se concentrent principalement dans le nord-ouest et l'ouest du pays, en Galice, Castille-et-Léon et Estrémadure.

Le précédent record remonte à l’année 2022 où 306.000 hectares avaient été dévastés. Le Portugal détient quant à lui le triste record européen depuis le début des relevés en 2006, avec 563.000 hectares brûlés en 2017.

les enjeux climatiques au coeur du débat public espagnol

Pour contrer cette catastrophe humaine et environnementale, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé «un pacte national face à l'urgence climatique», mettant de côté les appartenances politiques de chacun, afin «d’atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter.»

Ce pacte fournirait les «ressources aux agents publics, aux fonctionnaires, non seulement lorsque l'incendie a lieu, mais aussi en amont, afin qu'ils puissent répondre de manière beaucoup plus efficace.»

Entre les inondations meurtrières de l’an passé près de Valence et ces méga-incendies, les enjeux climatiques sont au coeur du débat politique.

En Espagne, en cas d'incendies, la gestion du phénomène revient à la région, qui peut demander l’aide de l’Etat central si la situation s'aggrave. Ces derniers jours certains partis du pays ont déploré un manque de moyens et d'autres de ne pas les avoir réclamés.

Les experts estiment que les effets du réchauffement climatique sont accentués par les activités humaines. Mais aussi que les phénomènes tendent à être plus fréquents, plus intenses et plus longs.

Des milliers de pompiers et de militaires, appelés en renfort, sont encore mobilisés pour lutter contre ces feux dévastateurs, intensifiés par un dépeuplement des campagnes espagnoles.