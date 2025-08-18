«La production en masse a commencé» : tout savoir sur le nouveau missile de croisière Flamingo produit par l'Ukraine

L’agence américaine Associated Press a publié la toute première photo du «Flamingo», un missile de croisière 100 % ukrainien capable de traverser 3.000 km. La production de masse de cette arme aurait déjà commencé.

Une arme indépendante des livraisons occidentales. Les premières photos du nouveau missile de croisière «Flamingo» ont récemment été publiées par l’agence de presse américaine AP. La «production de masse» de ce missile de conception ukrainienne aurait déjà commencé, d’après le journaliste Efrem Lutasky.

Les caractéristiques techniques restent partiellement secrètes, néanmoins, le Flamingo pourrait atteindre une vitesse de 926 km/h. De plus, le missile pourrait transporter 1.000 kg d'explosifs à près de 3.000 km de distance.

D’après le média spécialisé Air & Cosmos, le missile ressemblerait trait pour trait au FP-5 britannique.

Ukraine 🇺🇦 has created its first “Flamingo” long-range missiles, which can reach a range of up to 3,000km



It can reach 70 of 90 Russian air bases, including all of Russia’s major missile and drone factories. Hopefully, the Flamingo missile is successful and will be mass-produced pic.twitter.com/gfPkP9umOb — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 17, 2025

Sa portée couvrirait l’ensemble de la Sibérie, mais aussi, en théorie, l’Europe de l’Ouest et une partie de l’Afrique du Nord.

Une montée en puissance de l’armement ukrainien

Cette nouvelle arme illustre la montée en puissance de l’industrie de défense ukrainienne. En novembre, Volodymyr Zelensky annonçait déjà la fabrication de 100 missiles «maison». En avril, il affirmait que 40 % des armes utilisées sur le front étaient désormais produites localement, dont 95 % des drones.

Le missile balistique Sapsan (700 km de portée) et le drone-missile Palianytsia avaient déjà marqué un cap. Mais avec le Flamingo, Kiev franchit une étape supplémentaire : frapper bien au-delà de Moscou, jusqu’aux monts Oural, voire la Nouvelle-Zemble arctique.

Cette révélation arrive cependant avec un timing troublant. En effet, elle intervient alors que s’ouvrent de nouvelles discussions entre Donald Trump, les dirigeants européens et Vladimir Poutine.