Norvège : Marius, le fils aîné de la princesse Mette-Marit, inculpé pour quatre viols

Le parquet d’Oslo (Norvège) a annoncé, lundi 18 août, l’inculpation de Marius Borg Hoiby, fils aîné de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège. Il est poursuivi pour 32 infractions, dont quatre viols, à l’issue de plusieurs mois d’enquête qui ébranlent la famille royale.

C’est une affaire qui secoue la Norvège. Sous le coup d’une enquête policière depuis près d’un an, Marius Borg Hoiby, 28 ans, devra comparaître devant la justice. Le fils aîné de la princesse Mette-Marit est accusé de viols, d’abus, de menaces et de violences envers d’anciennes partenaires.

Le procureur général Sturla Henriksbo a expliqué à la presse norvégienne, lundi 18 août, disposer de suffisamment d’éléments pour porter l’affaire devant les tribunaux.

«Le fait que Marius Borg Hoiby fasse partie de la famille royale ne doit bien sûr pas signifier qu’il soit traité avec plus de clémence ou de sévérité que si des actes similaires étaient commis par d’autres», a-t-il souligné.

au moins Un viol présumé commis produit dans une résidence royale

Le fils de Mette-Marit, né d’une relation antérieure au mariage de sa mère avec le prince héritier Haakon, est soupçonné par la police norvégienne d’un cas de viol avec rapport sexuel, de deux cas de viol sans rapport sexuel, de quatre faits de comportement sexuellement offensant, d’un abus dans une relation de proximité, de deux cas de lésions corporelles, ainsi que d’autres infractions, dont une agression sexuelle sur un policier et plusieurs violations du code de la route, selon le média norvégien NRK.

D’après l’enquête relatée dans la presse locale, toutes les agressions reprochées auraient eu lieu après des rapports sexuels consentis, entre 2018 et 2024. Le fils de la princesse aurait filmé certaines scènes, toutes perpétrées alors que ses victimes dormaient. L’un des viols présumés se serait déroulé dans la résidence royale de Skaugum, selon le procureur de l’État.

Le procès pourrait s’ouvrir dès la mi-janvier, a indiqué le parquet. «La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation est une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans», a rappelé le procureur. Les avocats de Marius Borg Hoiby ont déclaré que ce dernier nie toutes les accusations principales, y compris celles de viol.