Pourquoi l'Union africaine veut-elle que la carte du monde traditionnelle soit abandonnée ?

La projection du Mercator du monde est connue pour déformer certains continents et zones du globe, notamment l'Afrique. L'Union africaine (UA), a récemment soutenu une campagne visant à mettre fin à l'utilisation de cette carte, pourtant employée depuis le XVIe siècle.

Cette carte, utilisée depuis plusieurs siècles, pourrait être abandonnée. L'Amérique du Sud, le Groenland, ou encore l'Afrique, ces régions du monde sont bien plus grandes qu'on ne le pense, mais pourtant, leur proximité avec les pôles les font paraître plus petites sur la projection du Mercator.

Cette carte, utilisée de nos jours par de nombreux gouvernements et organisations internationales, est également celle que l'on retrouve dans les manuels scolaires et dans les entreprises technologiques. Bien que Google Maps l'ait remplacée par un globe 3D sur les ordinateurs, elle reste accessible selon la volonté des utilisateurs.

L'Union Africaine, un moteur essentiel au développement politique et économique du continent, a récemment pris position sur la fiabilité de la projection et l'impact de cette dernière dans les sphères publiques et médiatiques.

Une large campagne de désinformation

Le débat autour de la fiabilité de cet outil a récemment été relancé par la campagne Correct The Map, menée par les groupes de défense Africa No Filter et Speak Up Africa. L'Union Africaine a apporté son soutien pour la première fois à ces organisations, qui dénoncent une campagne de désinformation, qui contraste avec un contexte d'appels croissants à des réparations pour le colonialisme et l'esclavage.

La vice-présidente de la commission de l'UA, Selma Malika Haddadi, a déclaré à REUTERS que «cela pourrait sembler n'être qu'une carte, mais en réalité, ce n'est pas le cas». Selon elle, la projection du Mercator nourrirait une fausse impression de l'Afrique, la rendant «marginale» et propageant des stéréotypes qui influencent les médias, l'éducation et la politique.

Les fondateurs de Speak Up Africa ont affirmé que cette projection erronée pouvait «affecter l'identité et la fierté des Africains», en particulier des enfants, et nuire à la perception du continent, qui est pourtant le deuxième plus vaste au monde en termes de superficie, comptant plus d'un milliard d'habitants.

Le projet de campagne, mené par les différents groupes de défense, encourage notamment des organisations telles que la Banque mondiale et les Nations Unies à utiliser davantage la projection Equal Earth 2018, qui tente de refléter au mieux la taille réelle des pays.