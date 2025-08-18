«Robots de grossesse» : des machines dotées d'un utérus artificiel sont en développement en Chine pour donner naissance à des enfants humains

La Chine serait en train de développer des robots capables de porter et de donner naissance à de véritables bébés humains, selon un média coréen.

Une technologie révolutionnaire ? Un médecin chinois serait en train de concevoir des robots dotés d’utérus artificiels dans le but de pouvoir accoucher d’enfants humains.

D’après Chosun Biz, un média coréen, ces «robots de grossesse» seraient conçus par le Docteur Zhang Qifeng, fondateur de Kaiwa Technology, une entreprise basée à Guangzhou, dans la province de Guangdong en Chine.

Ces robots devraient être équipés d'un utérus artificiel et nourris grâce à un tuyau relié à leur abdomen. Leur but et de pouvoir porter un foetus jusqu’à dix mois et de donner naissance. Le Docteur Zhang Qifeng souhaiterait présenter son premier prototype en 2026.

«La technologie de l'utérus artificiel est déjà à un stade de maturité, et elle doit maintenant être implantée dans l'abdomen du robot afin qu'une vraie personne et le robot puissent interagir pour obtenir une grossesse, permettant ainsi au fœtus de grandir à l'intérieur», a déclaré le Docteur Zhang Qifeng à Chosun Biz.

Un prix inférieur à celui d’une mère porteuse

Pour concevoir un enfant, faire appel à ces robots serait moins cher que le tarif d’une mère porteuse américaine. En effet, selon le fondateur de Kaiwa Technology, ces robots seront proposés au prix de 100.000 yuans, soit presque 12.000 euros, au lieu de 100.000 dollars minimum aux Etats-Unis (environ 85.500 euros) pour embaucher une mère porteuse.

Néanmoins, ces machines suscitent de nombreuses questions techniques, éthiques et juridiques, notamment sur la façon dont l’ovule et le spermatozoïde seront fécondés et insérés dans l’utérus du robot et sur comment celui-ci accouchera.

«Nous avons organisé des forums de discussion avec les autorités de la province du Guangdong et soumis des propositions connexes tout en discutant de la politique et de la législation», s’est défendu le Docteur Zhang Qifeng.