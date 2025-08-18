Royaume-Uni : il rénove et met en vente une forteresse abandonnée sur une île pour en faire un paradis de la fête

Un ex-PDG a acheté un e forteresse abandonnée au pays de Galles, au haut potentiel, pour accueillir de grandioses fêtes. Après l'avoir totalement rénovée, elle est mise en vente pour plus de 3 millions d'euros.

Une île de la fête. Mike Conner, un ancien patron d’une entreprise de logiciels, formé à l’origine comme professeur de design et technologie, est aujourd’hui propriétaire d’une forteresse sur une île au pays de Galles.

Thorne Island, située près de Milford Haven, dans le Pembrokeshire, est un fort napoléonien du XIXᵉ siècle, acquis en 2017 pour 643.000 euros (555 000 £).

Derelict fortress transformed into £3m party island https://t.co/PJOWWb36U5 — BBC News (UK) (@BBCNews) August 17, 2025

Construit dans les années 1850 afin de protéger le port animé de Milford Haven contre d’éventuelles attaques françaises, l’édifice est aujourd’hui remis en vente pour 3,47 millions d’euros (3 millions de livres sterling).

Son propriétaire a confié à la BBC qu’il avait été stupéfait par la beauté de l’ouvrage victorien, qu'il a entièrement rénové. Les travaux ont duré près de cinq ans. Une grande partie du matériel a dû être acheminée par hélicoptère, en raison de l’isolement du site, qu'il a fallu notamment raccorder en eau courante.

Une capacité de 800 personnes

Sans voisin et abandonné pendant près de vingt ans, le bâtiment a un passif de paradis de la fête.

Aujourd’hui, la forteresse est équipée de 40 couchages, de quatre salles de bains privatives et même de sa propre discothèque. 800 personnes peuvent être accueillies. Un bâtiment parfait pour des événements grandioses.

Le propriétaire souhaite désormais transformer le lieu pour offrir une «expérience incroyable, 24 heures sur 24». Il espère que son successeur appréciera l'endroit autant que lui.

Par le passé, le site a accueilli des mariages, anniversaires et enterrements de vie de garçon, avant d’être vendu en 1999. Il a ensuite été racheté par un groupe hôtelier qui n'a finalement pas réalisé son projet.

Pour Mike Conner, cette forteresse a tout pour devenir une attraction touristique majeure ou recevoir «les raves les plus incroyables». Il a en profité pour rappeler que la région regorge de «bâtiments historiques absolument magnifiques, mais dans un état souvent déplorable».