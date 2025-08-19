600 tonnes de pierres, 100 tonnes de clocher et 5 km à parcourir d'un bloc : en Suède, l'église de Kiruna entame son incroyable périple ce mardi

En Suède, un important déménagement préparé depuis des années est sur le point d'être réalisé ce mardi. La ville de Kiruna va en effet déplacer de 5 kilomètres son église, dans le cadre du déménagement de la ville entière, afin d'éviter son affaissement.

C'est l'événement suédois de l'année. Construite en 1982, l'église de Kiruna avait été reconnue comme le plus beau bâtiment de Suède. Ce mardi, elle sera arrachée à la terre et déplacée 5 kilomètres plus loin dans le cadre du déménagement global de la ville.

Pour ce faire, elle ne sera pas démontée, mais déplacée en un seul bloc, afin de préserver sa structure unique, faite de bois et de toile de tente.

Ce faisant, la charpente, le retable et l'orgue seront déplacés ensemble et seul le clocher sera chargé à part, sur une remorque spéciale. Le poids total du chargement équivaut à 600 tonnes de bâtiment et 100 tonnes de clocher.

Un déplacement minutieux a été mis en place par les transporteurs, qui devront emprunter une voie spécialement aménagée pour l'occasion, large de 24 mètres et sur laquelle ils devront rouler à moins d'1km/h. La durée totale du trajet de 5 kilomètres est estimée à cinq heures, l'occasion pour les riverains et les touristes de voir passer l'édifice.

éviter Un effondrement inévitable

Kiruna, une petite commune du Nord du pays, était initialement une ville minière, fortement impactée par les activités industrielles.

À force de forage, les sols sur lesquels reposaient la ville se sont fragilisés, si bien que la compagnie LKAB, qui exploite la mine, a proposé à la mairie de déplacer la ville entière, afin de prévenir de son effondrement inévitable.

La ville a déjà déplacé 23 bâtiments culturels ces dernières années et celui de l'église était le plus attendu de tous. Des festivités sont même prévues en vue de son arrivée à son nouvel emplacement, qui sera retransmis en direct à la télévision nationale.

Une fête de trois jours, comprenant des concerts et des animations, sera également organisée par la commune. «L’église a toujours été un lieu de rassemblement essentiel, cher au cœur de nombreux habitants, nous voulons donc que ce déménagement laisse un beau souvenir et crée de nouvelles occasions de rencontre», a déclaré aux médias locaux Stefan Holmblad Johansson, directeur du projet pour LKAB.