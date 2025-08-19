Afrique du Sud : l'ex-plus grand éleveur de rhinocéros au monde arrêté pour trafic de cornes

Plus grand éleveur de rhinocéros au monde jusqu'à la vente de sa ferme en 2023, John Hume a été arrêté mardi en Afrique du Sud pour trafic de cornes, a annoncé un porte-parole des Hawks, l'unité d'élite de la police sud-africaine.

C'est une tête du trafic de cornes qui est tombée en Afrique du Sud. Homme d'affaires important, John Hume, 84 ans, a été arrêté ce mardi par l'unité d'élite de la police locale.

Avec près de 2.000 rhinocéros blancs possédés, soit environ 15% de la population mondiale de cette espèce, John Hume était le plus grand éleveur de rhinocéros au monde jusqu'en 2023, rachetée par l'ONG African Parks.

«Il a été libéré sous caution et doit comparaître le 9 décembre», a déclaré un porte-parole des Hawks après une audience mardi au tribunal de Pretoria en compagnie de cinq autres suspects.

Plus de 400 rhinocéros abattus en 2024

«Les suspects auraient demandé des permis pour vendre et acheter localement des cornes de rhinocéros qui étaient en réalité destinées au marché noir international, en Asie du Sud-Est», indique un communiqué de la police faisant remonter le début de l'enquête à 2017. «Le système de permis frauduleux identifié concerne environ 964 cornes de rhinocéros», ajoute-t-il.

Le prix au kilo de ces cornes, constituées de kératine, atteint sur le marché noir 60.000 dollars, alors que leur exportation est interdite par l'Afrique du Sud. Comme l'ivoire, les cornes de rhinocéros sont utilisées par la médecine traditionnelle pour leurs supposées propriétés aphrodisiaques, mais elles sont aussi une marque de prestige social.

En 2024, 420 rhinocéros ont été abattus par des braconniers en Afrique du Sud, selon le ministère de l'Environnement.