Air Canada : «la grève est terminée», annonce le syndicat des personnels de bord

Les hôtesses et stewards d'Air Canada ont décidé de mettre fin à leur grève, ce mardi 19 août. Après un week-end de tension, une «entente de principe» aurait été trouvée avec la compagnie aérienne.

Le mouvement de grève des hôtesses et stewards d'Air Canada est «terminé», a annoncé ce mardi le syndicat du personnel de bord. Après un week-end entier de paralysie et une nuit de négociations avec la compagnie aérienne, une «entente de principe» aurait été trouvée.

«La grève est terminée. Nous avons une entente de principe», a ainsi écrit sur Facebook l'organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Dans ce même post, le groupe a confirmé «coopérer pleinement à la reprise des opérations». Dans la foulée, Air Canada a également confirmé une reprise progressive de ses activités, «après avoir conclu un accord de médiation» avec le SCFP. Les termes de l'accord n'ont, néanmoins, pas encore été divulgués.

Le mouvement a vu environ 10.000 stewards et hôtesses de l'air de la compagnie aérienne Air Canada participer à cette grève, depuis samedi dernier. Parmi les revendications, ils demandaient des augmentations de salaire et une compensation pour le travail au sol non rémunéré. La grève avait provoqué l'annulation de centaines de vols.

Air Canada a due supprimer des centaines de vols durant le week-end, clouant ainsi ses avions au sol. Chris Helgren/REUTERS

Le gouvernement canadien été rapidement intervenu après le début de cette grève, estimant qu'elle «affectait directement l'économie canadienne», invoquant une disposition légale pour suspendre la grève et forcer les deux parties à un arbitrage contraignant.

Une obligation de reprendre le travail rejetée par les syndicats

L'intervention du gouvernement canadien n'avait fait qu'empirer les tensions : les salariés d'Air Canada avaient choisi, dimanche, de défier l'injonction du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), le tribunal réglementaire qui leur avait ordonné de reprendre le travail.

Lundi 18 août, ils avaient de nouveau affirmé leur détermination et annoncé qu'ils ne reprendraient pas le travail, même si les régulateurs du CCRI ont augmenté la pression en exigeant aux personnels de bord «de reprendre immédiatement leurs fonctions et de s'abstenir de participer à des activités de grève illégales».

The era of airlines making billions off the unpaid labour of flight attendants is in its final days. Flight attendants are standing strong from coast to coast today to tell Air Canada loud and clear: unpaid work won't fly. #UnfairCanada#UnpaidWorkWontFlypic.twitter.com/aZPQaG51SJ — Mark Hancock (@MarkHancockCUPE) August 11, 2025

«Si Air Canada pense que les avions voleront cet après-midi, ils se trompent totalement. Cela n'arrivera pas aujourd'hui», avait déclaré Mark Hancock, président du syndicat canadien de la fonction publique, lors d'une conférence de presse.

«Il est important qu'ils soient équitablement rémunérés»

«Les entreprises les plus rentables utilisent tous les outils à leur disposition pour imposer des salaires de misère et écraser les droits des salariés. Le seul objectif de nos membres est d'être payés pour leur temps de travail», avait renchéri Candace Rennick, secrétaire-trésorière du même syndicat.

S'exprimant pour la première fois sur le sujet, le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait déclaré lundi aux journalistes à Ottawa qu'il était «décevant» que huit mois de négociations entre la compagnie et le syndicat n'aient pas abouti à un accord.

«Nous reconnaissons pleinement le rôle crucial que jouent les agents de bord pour assurer la sécurité des Canadiens et de leurs familles lorsqu'ils voyagent», avait-il déclaré. «Il est important qu'ils soient équitablement rémunérés», a-t-il ensuite ajouté, avant d'expliquer que le Canada se retrouvait face à des centaines de milliers de citoyens et visiteurs confrontés à une situation difficile.

Selon le transporteur national canadien, qui dessert directement 180 villes au Canada et à l'étranger, la grève a entraîné des annulations affectant 500.000 personnes.